لقي طبيب وأبناؤه الثلاثة مصرعهما، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوي الشرقي جنوبي محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة، ووفاة مستقليها.

تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، إذ تبين أن الحادث بالقرب من مركز ديرمواس جنوبي محافظة المنيا، مما أسفر عن مصرع كلا من: "الدكتور هاني فتحي، وأبناؤه الثلاثة: عبد الله، عهد، والبشير"، مقيمين جميعا بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.

تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ملوي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.