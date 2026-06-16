إعلان

جميعهم من سوهاج.. مصرع طبيب وأبنائه الثلاثة في حادث أليم بالمنيا

كتب : جمال محمد

05:37 ص 16/06/2026

صورة الاب المتوفى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي طبيب وأبناؤه الثلاثة مصرعهما، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوي الشرقي جنوبي محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة، ووفاة مستقليها.

تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، إذ تبين أن الحادث بالقرب من مركز ديرمواس جنوبي محافظة المنيا، مما أسفر عن مصرع كلا من: "الدكتور هاني فتحي، وأبناؤه الثلاثة: عبد الله، عهد، والبشير"، مقيمين جميعا بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.

تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ملوي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث المنيا مصرع طبيب وأبناؤه الثلاثة صحراوي المنيا أخبار المنيا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

جميعهم من سوهاج.. مصرع طبيب وأبنائه الثلاثة في حادث أليم بالمنيا
أخبار المحافظات

جميعهم من سوهاج.. مصرع طبيب وأبنائه الثلاثة في حادث أليم بالمنيا
شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد.. ماذا قال؟
أخبار مصر

شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد.. ماذا قال؟
من رعي الغنم للمونديال وعاشور تاريخي.. ماذا حدث في اليوم الخامس من كأس
كأس العالم 2026

من رعي الغنم للمونديال وعاشور تاريخي.. ماذا حدث في اليوم الخامس من كأس
فانس: ترامب قد يكشف الاتفاق مع إيران قبل الجمعة
شئون عربية و دولية

فانس: ترامب قد يكشف الاتفاق مع إيران قبل الجمعة
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 16-6: مفاجآت لهذا البرج.. وتحذير لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 16-6: مفاجآت لهذا البرج.. وتحذير لهؤلاء

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان