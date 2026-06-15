شهدت مقاهي ومراكز متابعة المباريات بمحافظة البحيرة حالة من الاستعداد المكثف قبل ساعات من مباراة مصر وبلجيكا في بطولة كأس العالم 2026، حيث تزينت الشوارع المحيطة بالمقاهي بأعلام الدول المشاركة في البطولة، يتصدرها العلم المصري، إلى جانب أعلام عدد من القوى الكروية الكبرى مثل البرازيل والأرجنتين وألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا، فضلًا عن أعلام الدول المستضيفة للبطولة.

مباراة مصر وبلجيكا



حرص أصحاب المقاهي على تعليق الأعلام واللافتات الكروية، وتجهيز الشاشات العملاقة ومكبرات الصوت، في محاولة لخلق أجواء جماهيرية تحاكي أجواء الملاعب العالمية، وسط حالة من الحماس والترقب لمتابعة المواجهة المرتقبة.

كما تم رفع أعداد الكراسي والطاولات بشكل كبير استعدادًا للإقبال الجماهيري المتوقع، مع تجهيز شاشات إضافية لضمان مشاهدة واضحة للجميع، وتخصيص أماكن للعائلات والشباب.

مباريات المنتخب الوطني

وأشار عدد من أصحاب المقاهي إلى أن مباريات المنتخب الوطني دائمًا ما تشهد إقبالًا كثيفًا يفوق الأيام العادية بعدة أضعاف، خاصة مع تزايد حالة التفاؤل قبل مواجهة بلجيكا.

وأكدوا أن بعض الرواد قاموا بحجز أماكنهم مبكرًا، بينما تم تجهيز مساحات خارجية وشاشات في الشوارع لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الجماهير.

واختتم أصحاب المقاهي تصريحاتهم بالتأكيد على أن تزيين الشوارع بالأعلام وتحويلها إلى ساحات احتفالية يعكس حالة الشغف الكبير التي تعيشها جماهير كرة القدم مع انطلاق منافسات كأس العالم.