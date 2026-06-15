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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الثلاثاء 16 يونيو 2026، موضحة استمرار الأجواء الحارة والرطبة على أغلب أنحاء البلاد مع بعض الظواهر المصاحبة.

تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن البلاد تشهد طقسًا معتدل الحرارة ورطبًا في الصباح الباكر، على أن يكون حارًا رطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ورطب ليلًا على أغلب الأنحاء، ويميل للحرارة على جنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء

أعلنت "الأرصاد" تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة، إذ تسجل القاهرة الكبرى 34 درجة للعظمى و23 للصغرى، والوجه البحري 33 للعظمى و22 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 28 للعظمى و20 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية 29 للعظمى و20 للصغرى، بينما يسجل شمال الصعيد 36 للعظمى و22 للصغرى، وجنوب الصعيد 41 للعظمى و26 للصغرى.

ارتفاع الرطوبة وزيادة الإحساس بالحرارة

أكدت "هيئة الأرصاد" أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المسجلة في الظل، بما يتراوح بين درجة إلى درجتين مئويتين، مما يزيد من الشعور بحرارة الأجواء خلال فترات النهار.

وتوقعت "الهيئة" تكون شبورة مائية في الفترة من 4 حتى 8 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى نشاط رياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 إلى 35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والبحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة، إلى جانب فرص لأتربة ورمال مثارة بنسبة 30% تقريبًا على مناطق من حلايب وشلاتين قادمة من شمال السودان، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

فرص لسحب منخفضة ورذاذ خفيف

أوضحت "الهيئة" وجود فرص ضعيفة لتكوّن سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات المستمرة الصادرة عنها وفق أحدث خرائط الطقس.

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