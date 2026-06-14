تنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، غدًا الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمة بإنهاء حياة الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، وذلك أمام دائرة جديدة.

تفاصيل مقتل عروس بورسعيد



وترجع أحداث قضية عروس بورسعيد إلى فبراير 2026، حين عُثر على المجني عليها، البالغة من العمر 16 عامًا، جثة هامدة داخل منزل أسرة خطيبها أثناء تواجدها مع أسرتها لتناول الإفطار.

اعترافات المتهمة بقتل عروس بورسعيد



وأقرت المتهمة "دعاء"، زوجة شقيق خطيب المجني عليها، خلال التحقيقات، بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أن خلافًا حول شقة تطور إلى مشادة انتهت بإنهاء حياة المجني عليها.