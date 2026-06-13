قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها، اليوم السبت، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم عاطل 10 آلاف جنيه، بعد إدانته بقيادة سيارة دون ترخيص، وحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار خلال مروره بكمين رأس محمد بمدينة شرم الشيخ.

تفاصيل هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط سكرتارية النيابة.

أحداث الواقعة وضبط المخدرات

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس الماضي، عندما اشتبهت قوة أمنية بكمين رأس محمد في سيارة، وبفحص التراخيص تبين عدم مطابقة بياناتها، كما اتضح عدم حمل المتهم لرخصة قيادة.

وخلال التفتيش، عُثر بحوزته على قطعة من مخدر الحشيش، وكمية من الكوكايين، وعدد من أقراص الترامادول، إضافة إلى 6 قطع كبيرة من مخدر الحشيش داخل السيارة.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، موضحًا أنه استعار السيارة من أحد أقاربه، وأنه لا يحمل رخصة قيادة، بينما أكد عدم علم مالك السيارة بالمضبوطات.

إحالة القضية والحكم النهائي

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 2891 لسنة 2026 بقسم أول شرطة شرم الشيخ، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا، قبل أن تُحال القضية إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم المتهم 10 آلاف جنيه.