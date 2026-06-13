إعلان

"كوكتيل مخدرات" يقود عاطل إلى السجن المشدد 3 سنوات في جنوب سيناء

كتب : رضا السيد

05:56 م 13/06/2026

محكمة جنوب سيناء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها، اليوم السبت، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم عاطل 10 آلاف جنيه، بعد إدانته بقيادة سيارة دون ترخيص، وحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار خلال مروره بكمين رأس محمد بمدينة شرم الشيخ.

تفاصيل هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط سكرتارية النيابة.

أحداث الواقعة وضبط المخدرات

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس الماضي، عندما اشتبهت قوة أمنية بكمين رأس محمد في سيارة، وبفحص التراخيص تبين عدم مطابقة بياناتها، كما اتضح عدم حمل المتهم لرخصة قيادة.

وخلال التفتيش، عُثر بحوزته على قطعة من مخدر الحشيش، وكمية من الكوكايين، وعدد من أقراص الترامادول، إضافة إلى 6 قطع كبيرة من مخدر الحشيش داخل السيارة.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، موضحًا أنه استعار السيارة من أحد أقاربه، وأنه لا يحمل رخصة قيادة، بينما أكد عدم علم مالك السيارة بالمضبوطات.

إحالة القضية والحكم النهائي

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 2891 لسنة 2026 بقسم أول شرطة شرم الشيخ، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا، قبل أن تُحال القضية إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم المتهم 10 آلاف جنيه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء شرم الشيخ محكمة الجنايات تجار مخدرات قضايا مخدرات

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الكوتشينة.. متى ظهرت لأول مرة فى التاريخ؟
علاقات

الكوتشينة.. متى ظهرت لأول مرة فى التاريخ؟
مدبولي يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء
أخبار مصر

مدبولي يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء
11 صورة| ضبط مصنع مراتب مُقلدة بالقليوبية.. وإحالة المخالفين للنيابة
أخبار مصر

11 صورة| ضبط مصنع مراتب مُقلدة بالقليوبية.. وإحالة المخالفين للنيابة
1.05 تريليون دولار.. كيف أصبح إيلون ماسك أغنى رجل في العالم؟
اقتصاد

1.05 تريليون دولار.. كيف أصبح إيلون ماسك أغنى رجل في العالم؟
وزير الزراعة: ندرس تصدير البيض المبستر والبودر إلى الخارج
أخبار مصر

وزير الزراعة: ندرس تصدير البيض المبستر والبودر إلى الخارج

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

قطر

قطر

- -

22:00

سويسرا

سويسرا

كأس العالم

أمريكا

أمريكا

4 1

04:00

باراجواي

باراجواي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء: 35 مليار جنيه من دعم الخبز لا تصل لمستحقيها سنويًا
مدبولي: استثمارات بمئات الملايين بعد تسوية مستحقات شركات النفط الأجنبية
مدبولي: محطة إدكو للغاز أصل استراتيجي وتكلفة إنشائها تتجاوز 10 مليارات دولار
اتفرج ببلاش.. 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا