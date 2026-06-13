تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، يرافقه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي والمستشفى الثلاثي الجامعي، لمتابعة جاهزية المستشفيات للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

تأكيد على دعم الدولة للمستشفيات الجامعية

أكد وزير الصحة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المستشفيات الجامعية ورفع كفاءتها، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيدًا بما تمتلكه مستشفيات جامعة المنيا من بنية تحتية حديثة وتجهيزات طبية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة.

إمكانيات متقدمة في مستشفى الكبد والجهاز الهضمي

وخلال الجولة، تفقد الوزير عددًا من الأقسام التخصصية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي، واطلع على إمكانياتها في مجالات زراعة الكبد والمناظير التداخلية، إلى جانب التقنيات الطبية الحديثة المستخدمة في التشخيص والعلاج.

وحدات دقيقة وتجهيزات متطورة بجامعة المنيا

كما استعرضت الجامعة قدراتها في مجال زراعة الكبد، ومنظومة المعامل وغرف العمليات والرعاية المركزة، إضافة إلى أجهزة متقدمة لقياس وظائف الجهاز الهضمي والمناظير الحديثة، بما يعزز دقة التشخيص وجودة الخدمة العلاجية.

المستشفى الثلاثي.. أكبر مجمع عمليات بالمنيا

وتفقد الوزير المستشفى الثلاثي الجامعي، الذي يضم 11 غرفة عمليات ووحدة رعاية مركزة بطاقة 50 سريرًا، ويُعد من أكبر المجمعات الجراحية بالمحافظة، مع توقعات بتجاوز طاقته 400 سرير بعد اكتمال مراحله.

نقطة انطلاق التأمين الصحي الشامل

كما شملت الجولة وحدة طب الأسرة والرعاية الأولية، باعتبارها نقطة البداية في تقديم الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يشمل الكشف والمتابعة والرعاية الوقائية والعلاجية.

استراتيجية لتطوير المنظومة الصحية بالصعيد

وأكد مسؤولو جامعة المنيا أن التطوير المستمر للمستشفيات الجامعية يأتي دعمًا لخطط الدولة في تحقيق العدالة الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتقدمة بمحافظات الصعيد.