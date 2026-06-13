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سموم في المخازن.. ضبط 300 كيلو لحوم فاسدة داخل مطاعم ببنها (صور)

كتب : أسامة علاء الدين

06:55 م 13/06/2026
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    حملات تموينية تكشف كارثة غذائية داخل مطاعم ببنها (3)
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    حملات تموينية تكشف كارثة غذائية داخل مطاعم ببنها (1)

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واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية حملاتها الرقابية على أماكن بيع وتصنيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، بالتنسيق مع مباحث التموين، للتصدي للمخالفات وضمان سلامة الغذاء المتداول بالأسواق.

ضبط لحوم فاسدة داخل مطاعم ببنها

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية.

لجنة مشتركة للمرور على أماكن تداول اللحوم

وشاركت في الحملة لجنة من إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بمديرية الطب البيطري بالتعاون مع مباحث التموين، حيث تم المرور على عدد من المطاعم ومخازن الأغذية بدائرة بندر بنها.

ضبط 300 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 300 كيلو جرام من اللحوم المفرومة وعجينة الحواوشي وقطع لحوم مختلفة داخل مخازن مطاعم، بعد ثبوت تغير خواصها وظهور علامات فساد عليها، بما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

إجراءات قانونية وإحالة للنيابة العامة

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أكدت مديرية الطب البيطري استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط المخالفات وضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين.

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