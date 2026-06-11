قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط بإحالة أوراق متهمين، أحدهما فلاح والآخر مبيض محارة، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وذلك بعد إدانتهما بقتل شاب يبلغ من العمر 17 عامًا عمدًا مع سبق الإصرار، بغرض سرقة دراجته النارية "تروسيكل"، ثم التخلص من جثمانه بإلقائه بجوار ترعة "موشا المرة" التابعة لمركز أسيوط.

تشكيل هيئة المحكمة

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد محمد حلاوة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين إبراهيم محمد ومحمد سمير الطماوي، وبحضور أمانة السر عبد المنصف إبراهيم وخميس محمود.

بداية الواقعة والعثور على الجثمان

تعود أحداث القضية إلى شهر سبتمبر 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أسيوط بلاغًا يفيد بالعثور على جثة ملقاة بجوار ترعة "موشا المرة". وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وجهات التحقيق إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن الجثمان لشاب يُدعى "أحمد. م" يبلغ من العمر 17 عامًا.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، واتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة، فيما باشرت جهات التحقيق أعمالها لكشف ملابسات الواقعة.

كشف ملابسات الجريمة

وأسفرت تحريات المباحث الجنائية عن تحديد مرتكبي الواقعة، حيث تبين أن المتهم الأول "أحمد. م" (فلاح) ارتكب الجريمة بدافع السرقة نتيجة مروره بضائقة مالية.

وأوضحت التحريات أن المتهم استدرج المجني عليه ليلًا إلى طريق ناءٍ، ثم اعتدى عليه باستخدام سلاح أبيض حتى فارق الحياة، قبل أن يستولي على هاتفه المحمول والدراجة النارية "التروسيكل" الخاصة به.

دور المتهم الثاني

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني "خالد. م" (مبيض محارة) تولى إخفاء الدراجة النارية المسروقة تمهيدًا لبيعها، رغم علمه بأنها متحصلة من جريمة قتل وسرقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أرشدا عن المسروقات، والتي شملت الهاتف المحمول والدراجة النارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.