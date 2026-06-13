يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعات ثنائية منفصلة مع قادة مصر وقطر والإمارات يوم الثلاثاء المقبل، وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة الدول السبع.

وأوضح مسؤول أمريكي أن هذه اللقاءات المرتقبة لن تشهد حضور رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما نقله باراك رافيد مراسل موقع "أكسيوس" عن المسؤول الأمريكي في منشور عبر منصة "إكس".

تطورات مفاوضات إيران وأمريكا لإنهاء الصراع

استبعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي توقيع اتفاق إطاري بين إيران وأمريكا غدا الأحد، رغم الإشارات الصادرة عن باكستان التي تؤدي دور الوسيط الرئيسي في هذه المفاوضات.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن بقائي، قوله إن احتمال حدوث التوقيع خلال الأيام المقبلة يظل قائما، لكنه شدد على ضرورة الحذر بشأن أي تصريحات تتعلق بهذا المسار نتيجة ما وصفه بعدم استقرار الطرف الآخر.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن هذا التفاهم ليس اتفاقا نهائيا بين إيران وأمريكا، بل هو مذكرة تحدد النقاط الرئيسية لمواضع الخلاف، وتوضح بشكل صريح أن حرب إيران ستنتهي.

شروط الاتفاق لإنهاء حرب إيران المحتملة

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن شروط الاتفاق المحتمل الذي قد يؤدي إلى وقف حرب إيران لا تزال قيد التبلور، مشيرا إلى إمكانية إنجاز الاتفاق خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر مطلع المحادثات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن التوقيع الإلكتروني على الاتفاق كان متوقعا بحلول نهاية يوم الأحد.

وكشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة "سي إن إن" عن ملامح الإطار العام للاتفاق، موضحا أنه سيتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.

ويشمل الاتفاق المحتمل إنهاء عدد من العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، بالإضافة إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني لضمان عدم تجدد حرب إيران.