ودّع أهالي بنجع المرج التابع لقرية العجميين بمركز أبشواي في محافظة الفيوم، جثامين أسرة كاملة ضمت أماً وأبناءها الأربعة، الذين لقوا مصرعهم في الحادث المأساوي الأليم إثر اصطدام قطار السويس بسيارتهم الملاكي.

وسادت حالة من الذهول والصمت الصادم أرجاء القرية، حيث تجمعت حشود المواطنين حول الأب المكلوم "أحمد محمود جمعة"، الذي ظهر في جنازة أسرته قعيداً على كرسي متحرك جراء إصابة سابقة في العمود الفقري، ليقف عاجزاً عن الحركة والوقوف، يلقي نظرة الوداع الأخيرة على شريكة حياته وفلذات كبده الخمسة الذين رحلوا دفعة واحدة.

وأوضح المهندس علي نبوي، ابن عم رب الأسرة، أن الضحايا الذين جرى تشييعهم بنجع المرج هم: الأم "فاطمة سعد فاتح" (42 عاماً)، وأبناؤها: "محمد" (22 عاماً)، وشقيقاته "بسملة" (18 عاماً)، و"سلسبيل" (9 أعوام)، و"سندس" (7 أعوام).

وأضاف "نبوي" بغصة حزن أن الابن الأكبر "محمد" الذي كان يقود السيارة، كان قد احتفل بخطبته وقدم "الشبكة" لعروسه خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ولم يهنأ بفرحته؛ حيث أصيبت خطيبته بصدمة عصبية بالغة فور سماعها نبأ رحيله المفجع مع كامل أسرته.

وأشار ابن عم الأسرة إلى أن الحادث وقع أثناء رحلة العودة من زيارة عائلية لخالتهم بمحافظة السويس، وعند عبور مزلقان عشوائي بمنطقة "الشلوفة" (شقلوفة)، صدم القطار السيارة وسحلها لمسافة طويلة؛ مما أدى إلى تفحم المركبة بالكامل بمن فيها نتيجة شدة الارتطام وانفجار خزان الوقود، لتنتهي الرحلة بكارثة مروعة.

وفي السياق ذاته، جرى تشييع جثمانين آخرين من ضحايا الحادث (الشقيقة الثانية والأبنة رفيقة الرحلة) بقرية "النصارية" المجاورة وسط مأتم شعبي حاشد، ليرتفع عدد الضحايا من أبناء العمومة إلى 8 وفيات تسبب الحادث في تفحم جثامينهم قبل أن يتمكن ذووهم من التعرف عليهم داخل مشرحة مجمع السويس الطبي عقب ساعات طويلة وقاسية من الانتظار.