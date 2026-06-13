يواصل جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعمال إنشاء القوس الغربي الطريق الدائري غرب الإسكندرية، والذي أطلق عليه "محور اللواء عمر سليمان".

حركة المرور من وإلى الساحل الشمالي

ويبدأ المحور الجديد من علامة الكيلو 40 طريق الإسكندرية/القاهرة الصحراوي، مروراً بمطار الإسكندرية الدولي، ثم مدينة برج العرب الصناعية، فالطريق الدولي الساحلي، حيث يستوعب الحركة المرورية المتجهة من وإلى الساحل الشمالي، ما يسهم في تخفيف الكثافات المرورية.

ويُعد محور عمر سليمان أحد المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تسهم في تعزيز شبكة الطرق والمحاور الرئيسية، حيث يربط بين طريق القاهرة– الإسكندرية الصحراوي، ومطار الإسكندرية الدولي، ومدينة برج العرب، والساحل الشمالي الغربي، بطول يبلغ 20 كيلومترا.

تخفيف الأحمال المرورية بطريق إستاد برج العرب

ووفقًا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يسهم محور اللواء عمر سليمان في رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين الربط بين المحاور الرئيسية، فضلًا عن تخفيف الأحمال المرورية على طريق استاد برج العرب.

وأوضح اللواء عصام الغرابلي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، أن المشروع يتضمن إنشاء طريق مزدوج بعرض 6 حارات مرورية في كل اتجاه، بالإضافة إلى جزيرة وسطى وأكتاف جانبية.

وأشار إلى أن المشروع يشتمل على 4 كباري علوية، وكوبريين أعلى مسار القطار الكهربائي السريع، و5 كباري سطحية فوق المجاري المائية، فضلًا عن تنفيذ أعمال تغطية مصرف فلسطين بطول 2.3 كيلومتر، بما يعزز كفاءة الحركة المرورية ويرفع مستوى الخدمات والبنية الأساسية.

عطية: الإسكندرية أهم القلاع الاقتصادية والتنموية في مصر

ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مواصلة التنسيق بين المحافظة وكافة الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة، وتعزيز التنمية المستدامة.

وأضاف المحافظ أن محور عمرو سليمان وغيره من المشروعات تعكس مدى اهتمام الدولة بمحافظة الإسكندرية، كونها واحدة من أهم القلاع الاقتصادية والتنموية في مصر.

شركات وطنية تنفذ محور عمر سليمان

يشار إلى أنه جرى تقسيم المشروع إلى 3 قطاعات موزعة على شركات وطنية للعمل بالتوازي لإنجاز المشروع في الموعد المحدد.