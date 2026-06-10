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9 طلاب فقط من أبناء القرية.. جولة مفاجئة لمحافظ أسوان بلجنة تكشف مفاجأة

كتب : إيهاب عمران

04:03 م 10/06/2026
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    محافظ أسوان داخل لجنة امتحانات بمدرسة كلابشة
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    محافظ أسوان يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
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    مدرسة كلابشة الابتدائية والاعدادية

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فاجأ المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، مدرسة كلابشة الابتدائية والإعدادية المشتركة، التابعة لقرى العون الغذائي على ضفاف بحيرة ناصر، للاطمئنان على انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.


وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال الامتحانات بالمدرسة، حيث يؤدي 83 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 4 لجان امتحانية، واطمأن على توافر سبل الراحة والانضباط داخل اللجان بما يضمن أداء الطلاب لامتحاناتهم في أجواء مستقرة وآمنة.


وخلال تفقده المدرسة، لاحظ المحافظ وجود عدد كبير من الطلاب المقيدين بالمدرسة من خارج قرية كلابشة، وبالاستفسار تبين أن عدد أبناء القرية المقيدين بالمدرسة لا يتجاوز 9 طلاب فقط، بينما ينتمي باقي الطلاب إلى مدينة أسوان.


وعلى الفور، وجه محافظ أسوان وكيل وزارة التربية والتعليم بعدم السماح بأداء أي طلاب من خارج المدن أو القرى المقررة لهم الامتحانات داخل لجان بعيدة عن محل إقامتهم على مستوى المحافظة، حفاظًا على سلامتهم وتقليل مشقة التنقل اليومي، خاصة في المناطق البعيدة والنائية.


وأكد المحافظ أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالعملية التعليمية والامتحانية في المناطق النائية وقرى بحيرة ناصر، من خلال توفير الإمكانات اللازمة لضمان انتظام الدراسة والامتحانات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات التعليمية وتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لجميع الطلاب.


وأشار محافظ أسوان إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة للمدارس واللجان الامتحانية تهدف إلى الوقوف على أي معوقات والعمل على حلها بشكل فوري، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات التعليمية وتحقيق أفضل مناخ ممكن للطلاب خلال فترة الامتحانات.

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الشهادة الإعدادية أسوان امتحانات

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