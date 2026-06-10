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افتتح عمرو الغريب محافظ المنوفية اليوم الأربعاء، عيادات التأمين الصحي الجديدة بالمبنى القديم بحي غرب شبين الكوم، بالمشاركة المجتمعية، تزامناً مع الاحتفال بالعيد القومي الـ120 للمحافظة، بهدف دعم المنظومة الصحية وتحسين الخدمات المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي.

16 تخصصًا طبيًا لمنتفعي التأمين الصحي بالمنوفية

أزاح المحافظ الستار عن المقر الجديد الذي يضم عدداً من العيادات والتخصصات الطبية، بينها مركز سكر الأطفال النموذجي، والصيدلية، والأنف والأذن، والأسنان، والعظام، والرمد، والجراحة، والمسالك البولية، والكلى، والغدد، والكبد، والغدة الدرقية، وأمراض الدم والوراثة، والأطفال، والبصريات، والتعقيم.

كما استمع إلى شرح حول آلية العمل والخدمات المقدمة للمترددين، والتي تستهدف تقليل التكدس والزحام وتسهيل حصول المرضى على الرعاية الطبية.

المحافظ: ملف التأمين الصحي على رأس الأولويات

أكد عمرو الغريب محافظ المنوفية أن ملف التأمين الصحي يأتي ضمن أولويات العمل منذ توليه المسؤولية، مشيراً إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم المنتفعين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأوضح أن المحافظة خصصت في وقت سابق مبنى العجزة القديم بمدينة منوف لاستغلاله كعيادات شاملة للتأمين الصحي، إلى جانب إطلاق مبادرة "لا ينتظر" لخدمة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.

خطة للتوسع في مقرات التأمين الصحي

أشار المحافظ إلى استمرار العمل على توفير مقرات جديدة للتأمين الصحي بمختلف مراكز المحافظة، بهدف توسيع نطاق الخدمات وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن الحصول على خدمة صحية مناسبة حق أصيل لجميع المنتفعين.

تكريم للمشاركين في دعم المنظومة الصحية

شهد الافتتاح حضور الدكتور محمد فؤاد مدير عام التأمين الصحي فرع المنوفية، والدكتور محمد صلاح رجل الأعمال، وسيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم.

وفي ختام الفعالية، أهدى مدير عام التأمين الصحي دروعاً تذكارية لمحافظ المنوفية والدكتور محمد صلاح تقديراً لجهودهما في دعم وتطوير منظومة التأمين الصحي بالمحافظة.