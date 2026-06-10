القبض على جولي أمين مجددا.. تطور جديد في قضية صبري نخنوخ

كتب- أحمد عادل وإيمان العربي:



ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على الإعلامية جولي أمين، تنفيذا لقرار صادر من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، بعد تخلفها عن الحضور للاستماع إلى أقوالها في التحقيقات المتعلقة بمحاولة نقل ملكية سيارات مملوكة للمتهم صبري نخنوخ، رغم صدور قرار بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها.

وكانت النيابة العامة قد استدعت جولي أمين لسماع أقوالها في الواقعة، بعد إخلاء سبيلها على ذمة تحريات المباحث، إلا أنها لم تمثل أمام جهات التحقيق، ما دفع النيابة إلى إصدار قرار بضبطها وإحضارها.

وتأتي هذه التطورات بعد إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على الإعلامية أثناء اتخاذها إجراءات تتعلق بنقل ملكية سيارة مسجلة باسم صبري نخنوخ، تمهيدًا لنقلها إلى اسمها، بحسب مصدر أمني.

وفي سياق متصل، كانت النيابة العامة قد أعلنت استمرار التحقيقات المالية الموازية في القضية التي يُحقق فيها مع صبري نخنوخ وآخرين على خلفية اتهامات بالتعدي واستعراض القوة، مشيرة إلى أن التحريات كشفت عن لجوء المتهمين إلى أساليب متعددة لغسل الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية، بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع وقطع الصلة بينها وبين النشاط المتحصل منه.

وعلى ضوء نتائج التحريات، قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين، بما يشمل الأموال المنقولة والعقارات والأسهم والصكوك والسندات والودائع والخزائن والمحافظ الإلكترونية، مع منعهم من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات.

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