حذّر مقر خاتم الأنبياء في إيران، سكان مناطق شمال إسرائيل من البقاء في أماكنهم، داعيا إلى الإخلاء في حال تعرّض الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت لأي استهداف.

ربط التحذير باستهداف الضاحية الجنوبية

ذكر المقر، في بيان عاجل صدر اليوم الإثنين، أن هذا التحذير يأتي في إطار الرد على أي هجوم محتمل يستهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، مشيرا إلى أن سكان شمال إسرائيل قد يكونون عُرضة للتداعيات في حال وقوع مثل هذه الهجمات.

اتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار

أضاف مقر خاتم الأنبياء، أن التحذيرات الموجهة إلى إسرائيل تأتي على خلفية ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار"، مؤكدا أن هذه الرسائل ترتبط بالتطورات الميدانية والتصعيد المستمر في المنطقة، حسبما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا متكررا وسط تحذيرات من احتمالات التصعيد، بحسب تقارير وسائل إعلام لبنانية.