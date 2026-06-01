إعلان

إيران تحذّر سكان شمال إسرائيل من الإخلاء حال استهداف ضاحية بيروت

كتب : مصطفى الشاعر

07:37 م 01/06/2026

مقر خاتم الأنبياء في إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حذّر مقر خاتم الأنبياء في إيران، سكان مناطق شمال إسرائيل من البقاء في أماكنهم، داعيا إلى الإخلاء في حال تعرّض الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت لأي استهداف.

ربط التحذير باستهداف الضاحية الجنوبية

ذكر المقر، في بيان عاجل صدر اليوم الإثنين، أن هذا التحذير يأتي في إطار الرد على أي هجوم محتمل يستهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، مشيرا إلى أن سكان شمال إسرائيل قد يكونون عُرضة للتداعيات في حال وقوع مثل هذه الهجمات.

اتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار

أضاف مقر خاتم الأنبياء، أن التحذيرات الموجهة إلى إسرائيل تأتي على خلفية ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار"، مؤكدا أن هذه الرسائل ترتبط بالتطورات الميدانية والتصعيد المستمر في المنطقة، حسبما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا متكررا وسط تحذيرات من احتمالات التصعيد، بحسب تقارير وسائل إعلام لبنانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب لبنان وإسرائيل حرب إيران مفاوضات إيران وأمريكا اتفاق وقف إطلاق النار

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

إيران تحذّر سكان شمال إسرائيل من الإخلاء حال استهداف ضاحية بيروت
شئون عربية و دولية

إيران تحذّر سكان شمال إسرائيل من الإخلاء حال استهداف ضاحية بيروت
في ذكراها.. 20 صورة من مراحل عمرية مختلفة لـ مارلين مونرو
زووم

في ذكراها.. 20 صورة من مراحل عمرية مختلفة لـ مارلين مونرو
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مذيعة تتضرر من زوجها بالجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مذيعة تتضرر من زوجها بالجيزة
البنك الدولي: الشركات في مصر تنتظر 3 أشهر للحصول على الكهرباء و9 أيام فقط
اقتصاد

البنك الدولي: الشركات في مصر تنتظر 3 أشهر للحصول على الكهرباء و9 أيام فقط
أسرار النباتات المفترسة حول العالم.. صور تكشف غرائب وعجائب
علاقات

أسرار النباتات المفترسة حول العالم.. صور تكشف غرائب وعجائب

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

أجواء حارة وسحب متفرقة.. بيان مهم من "الأرصاد" بشأن طقس الساعات المقبلة
بعد سداد المستحقات.. الزمالك يخفض قضايا إيقاف القيد إلى 16
استعلم الآن.. رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026