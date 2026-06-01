انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتب : مصراوي

07:30 م 01/06/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 70 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 1-6-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4440 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5708 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6660 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7611 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 53280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76110 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 236702 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 380550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.79% إلى نحو 4459 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

