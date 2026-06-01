قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لشبكة "إن بي سي"، إنه لم يتلق أي إخطار مُسبق من إيران بشأن قرارها تعليق المحادثات، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية لم تُبلغ بهذا التطور قبل الإعلان عنه.

تعليق تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا

أضاف ترامب، في تصريحاته لشبكة الأمريكية، اليوم الإثنين، أنه من المناسب أن تعلن إيران تعليق تبادل الرسائل، معتبرا أن طهران قد ترى أن التفاوض يُمثّل خيارا أفضل من القتال، لكنه شدد على أن الجانب الأمريكي لم يتلق أي إشعار رسمي بهذا القرار.

استمرار الضغوط على طهران

أكد دونالد ترامب، أن تعليق المحادثات لا يعني أن الولايات المتحدة ستتجه إلى تصعيد عسكري واسع أو "إلقاء القنابل في كل مكان بإيران"، على حد تعبيره، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن واشنطن ستواصل الإبقاء على الحصار والضغوط المفروضة على طهران.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أفادت وكالة "تسنيم"، بأن إيران أعلنت وقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، على خلفية الهجمات الإسرائيلية في لبنان التي اعتبرتها طهران انتهاكا لوقف إطلاق النار.