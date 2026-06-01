تقدم النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وفوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، اليوم الإثنين، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، بشأن حادث قارب الصيد المصري قبالة السواحل الليبية.

تحرك برلماني لمتابعة الحادث

وطالب النائب بسرعة التحرك الرسمي لمتابعة تطورات الحادث، والتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات الليبية، لضمان متابعة حالة المصابين، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بضحايا الحادث، مع تقديم الدعم الكامل لأسرهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

مأساة متكررة لرحلة البحث عن الرزق

وقال النائب محمد عبدالعليم داود، إن الحادث يمثل مأساة جديدة تعكس حجم المعاناة التي يتعرض لها الصيادون خلال رحلات العمل خارج البلاد، مؤكدًا أن هؤلاء خرجوا بحثًا عن لقمة العيش فعاد بعضهم جثامين، وآخرون مصابون.

تفاصيل الحادث قبالة السواحل الليبية

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، عقب مصرع عدد من الصيادين أثناء عملهم على متن قارب صيد في المياه الليبية.

ووفقًا لمصادر من الأهالي، كان على متن القارب 7 صيادين، بينهم 6 من أبناء القرية وصياد سوداني الجنسية، خلال رحلة صيد انطلقت من الأراضي الليبية.

انفجار محرك قارب الصيد

وأوضحت المصادر أن القارب غادر ميناء طرابلس متجهًا إلى مدينة زوارة، قبل أن يشهد انفجارًا في المحرك الرئيسي أثناء إبحاره في مياه البحر المتوسط قبالة سواحل مدينة الزاوية الليبية.

مصرع وإصابة عدد من الصيادين

وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص، بينهم 3 صيادين من أبناء قرية برج مغيزل، إلى جانب صياد سوداني الجنسية، فيما أُصيب 3 آخرون بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

حالة حزن في قرية برج مغيزل

وخيمت أجواء الحزن على القرية فور وصول نبأ الحادث، خاصة أن الضحايا من أبناء مهنة الصيد التي تمثل مصدر الدخل الرئيسي للعديد من الأسر، وسط دعوات بالرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.

