تتكرر حوادث الغرق في محافظة أسوان بشكل ملحوظ خلال أشهر الصيف، نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، حيث تسجل المحافظة أعلى درجات حرارة على مستوى الجمهورية، ما يدفع بعض المواطنين للسباحة في نهر النيل هربًا من الحر.

22 حالة غرق خلال 3 أشهر

وبحسب إحصائية صادرة عن مديرية الصحة بأسوان، سجلت المحافظة 22 حالة غرق خلال 3 أشهر، من بينها 13 حالة في شهر مايو، و7 حالات في أبريل، وحالتان في فبراير.

وتوزعت أغلب الحالات في مناطق كورنيش النيل، ومنطقة الخزان، وجزيرة بربر بمدينة أسوان، ومدينة السباعية، وقرية الرمادي بإدفو، وهي مناطق تُعرف بين الأهالي بـ"شواطئ الفقراء" لعدم وجود رسوم أو قيود على السباحة بها.

إجراءات لمحاصرة الظاهرة

وأصدرت محافظة أسوان عدة قرارات بمنع السباحة في المناطق التي تتكرر فيها حوادث الغرق، مع تكثيف الدوريات النهرية، وإطلاق حملات توعية مستمرة لحث المواطنين على الابتعاد عن المواقع غير المخصصة للسباحة.

حملات رقابية وتكثيف للدوريات

وطالب اللواء/ المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، المواطنين بالالتزام بعدم السباحة في المناطق الخطرة بنهر النيل حفاظًا على سلامتهم، مؤكدًا التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتكثيف دوريات المسطحات المائية لمنع السباحة في المواقع غير الآمنة.

وتشمل المناطق المحظورة: منطقة كوبري مفيض السد العالي، وجزيرة بربر، والمنطقة أمام مستشفى مطاوع بالكرور، ومزلقان الأعقاب بحري، وكوبري أسوان الملجم، ومناطق فارس والبيارة والعتمور بكوم أمبو، وأسفل كوبري كلابشة، ومنطقة الحصايا بالرمادي بإدفو.

دعوات لتوفير بدائل آمنة

في المقابل، يرى بعض المختصين أن المنع وحده لا يكفي، حيث أكدت الدكتورة فاطمة عنتر، مساعد مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، أهمية توفير أماكن آمنة للسباحة مزودة بخدمات إنقاذ، بما يحد من الحوادث ويوفر فرص عمل للغواصين والمنقذين.

كما طالب عدد من الأهالي بضرورة زيادة حمامات السباحة داخل الأندية ومراكز الشباب، ونشر ثقافة تعليم السباحة للأطفال والشباب كحل وقائي طويل المدى.