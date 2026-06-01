أصدر اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، قرارًا بحظر ومنع سير السكوتر الكهربائي في شوارع وأحياء المحافظة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، والحد من الحوادث التي يتعرض لها الأطفال نتيجة استخدامه بشكل غير منظم.

قرار رسمي بحظر شامل

وتضمن القرار رقم (125) لسنة 2026 حظرًا شاملًا ومطلقًا لسير السكوتر الكهربائي في جميع أنحاء محافظة السويس، سواء في الشوارع الرئيسية أو الفرعية داخل الأحياء.

أسباب القرار

وأوضح القرار أن هذا الإجراء جاء بعد تزايد الحوادث المرتبطة باستخدام السكوتر الكهربائي، والتي أسفرت مؤخرًا عن إصابات بين الأطفال، من بينها حادث وقع خلال أيام عيد الأضحى وأدى إلى إصابة طفلين حالتهم خطيرة داخل المجمع الطبي.

حملات لضبط ومصادرة السكوتر

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على مدار الساعة لضبط ومصادرة أي سكوتر كهربائي يتم تداوله أو استخدامه داخل الشوارع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حصر الأنشطة المخالفة

كما نص القرار على حصر شامل للمحال والورش والكيانات التجارية التي تقوم ببيع أو تأجير أو تسهيل استخدام هذه المركبات الكهربائية، تمهيدًا لتطبيق العقوبات القانونية بحقها وفق قانون المحال العامة.

متابعة يومية وتقارير رسمية

وألزم القرار رؤساء الأحياء بإعداد تقارير يومية بنتائج الحملات وما يتم ضبطه من مخالفات، على أن تُرفع إلى السكرتير العام للمحافظة، مع إعداد تقرير أسبوعي شامل يُعرض على المحافظ ويُنشر عبر الصفحة الرسمية للمحافظة.

تطبيق فوري للقرار

وشدد محافظ السويس على أن القرار يدخل حيز التنفيذ فور صدوره، مع عدم التهاون في تطبيقه، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين والمظهر الحضاري للمحافظة.