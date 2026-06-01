شهد مدخل مدينة تلا بمحافظة المنوفية اندلاع حريق هائل بشاحنتين، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي والمارة، قبل أن تتدخل قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي المركبات.

بلاغ وتحرك عاجل

تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا من الأهالي يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من شاحنتين بمحيط مدخل مدينة تلا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء إلى موقع الحادث، كما تم الدفع بسيارتي إسعاف كإجراء احترازي تحسبًا لوجود إصابات.

السيطرة على الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها بالكامل، مع تأمين محيط الحادث لمنع امتداد الحريق إلى أي مركبات أو مناطق مجاورة، وسط حالة من الاستنفار الأمني والإطفائي.

فحص أسباب الحريق

وبدأت الجهات المختصة أعمال المعاينة والفحص للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وحصر التلفيات والخسائر الناتجة عنه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ثالث حريق خلال ساعات بالمنوفية

ويعد هذا الحادث هو الثالث خلال ساعات قليلة داخل محافظة المنوفية، إذ شهدت مدينة شبين الكوم في وقت سابق اليوم حريقًا داخل مركز الصيانة الإقليمي خلف مجمع مستشفيات ميت خلف، وتمت السيطرة عليه دون إصابات أو تأثير على الخدمات الطبية.

كما شهدت قرية كمشيش التابعة لمركز تلا حريقًا داخل شقة سكنية، أسفر عن احتراق محتوياتها بالكامل دون وقوع إصابات، حيث نجحت قوات الحماية المدنية في منع امتداد النيران للعقارات المجاورة.

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها لفحص أسباب الحرائق الثلاثة، للوقوف على ملابسات كل واقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.