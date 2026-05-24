إعلان

ضبط كميات من الأدوية المخدرة داخل منشآت غير مرخصة بالفيوم

كتب : حسين فتحي

08:16 م 24/05/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    تموين الفيوم يضبط مخازن أدوية مغشوشة
  • عرض 7 صورة
    تموين الفيوم يضبط مخازن أدوية مغشوشة
  • عرض 7 صورة
    تموين الفيوم يضبط مخازن أدوية مغشوشة (3)
  • عرض 7 صورة
    تموين الفيوم يضبط مخازن أدوية مغشوشة
  • عرض 7 صورة
    تموين الفيوم يضبط مخازن أدوية مغشوشة
  • عرض 7 صورة
    تموين الفيوم يضبط مخازن أدوية مغشوشة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسفرت حملة رقابية مشتركة بين إدارة الرقابة التجارية وإدارة حماية المستهلك بمديرية التموين بالفيوم، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، عن ضبط مخالفات جسيمة في قطاع المستلزمات والأدوية الطبية بعدد من مراكز المحافظة.

ضبط أدوية مخدرة ومغشوشة

وشملت المضبوطات أدوية مخدرة وأصنافًا مغشوشة ومنتهية الصلاحية داخل منشآت طبية وصيدليات ومراكز عناية بالبشرة تعمل بدون ترخيص، وتم التحفظ على كميات كبيرة من الأدوية غير المصرح بتداولها.

منشآت غير مرخصة ومخالفات خطيرة

وكشفت الحملات عن منشآت تزاول النشاط دون ترخيص، وحيازة أدوية تشكل خطورة على الصحة العامة، من بينها مستحضرات طبية محظورة ومجهولة المصدر، وأدوية مخصصة للمستشفيات الحكومية.

ضبط مستودعات ومخازن مخالفة

كما تم ضبط مخازن تحتوي على آلاف القطع من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية، بينها سرنجات وأقنعة وأدوات طبية مختلفة، إلى جانب كميات من المحاليل والمستلزمات غير الصالحة للاستخدام.
اتخاذ الإجراءات القانونية
أوصت هيئة الدواء المصرية بمصادرة وإعدام المضبوطات، وتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة الدواء المصرية تموين الفيوم مديرية التموين بالفيوم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

البحرين تقضي بالمؤبد على 9 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني
شئون عربية و دولية

البحرين تقضي بالمؤبد على 9 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني
"ادعى أنها ابنته".. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على عامل تحرش بطفلة في مدينة
حوادث وقضايا

"ادعى أنها ابنته".. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على عامل تحرش بطفلة في مدينة
طقس الاثنين.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال وارتفاع الحرارة لـ37
أخبار مصر

طقس الاثنين.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال وارتفاع الحرارة لـ37
مصر و7 دول عربية وإسلامية تدين أفعال "بن غفير" ضد المشاركين بأسطول الصمود
شئون عربية و دولية

مصر و7 دول عربية وإسلامية تدين أفعال "بن غفير" ضد المشاركين بأسطول الصمود

مقاطعة إجبارية والشراء بالواحدة.. كيف التهم الغلاء موائد المصريين؟ (صور
اقتصاد

مقاطعة إجبارية والشراء بالواحدة.. كيف التهم الغلاء موائد المصريين؟ (صور

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان