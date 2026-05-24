أسفرت حملة رقابية مشتركة بين إدارة الرقابة التجارية وإدارة حماية المستهلك بمديرية التموين بالفيوم، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، عن ضبط مخالفات جسيمة في قطاع المستلزمات والأدوية الطبية بعدد من مراكز المحافظة.

ضبط أدوية مخدرة ومغشوشة

وشملت المضبوطات أدوية مخدرة وأصنافًا مغشوشة ومنتهية الصلاحية داخل منشآت طبية وصيدليات ومراكز عناية بالبشرة تعمل بدون ترخيص، وتم التحفظ على كميات كبيرة من الأدوية غير المصرح بتداولها.

منشآت غير مرخصة ومخالفات خطيرة

وكشفت الحملات عن منشآت تزاول النشاط دون ترخيص، وحيازة أدوية تشكل خطورة على الصحة العامة، من بينها مستحضرات طبية محظورة ومجهولة المصدر، وأدوية مخصصة للمستشفيات الحكومية.

ضبط مستودعات ومخازن مخالفة

كما تم ضبط مخازن تحتوي على آلاف القطع من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية، بينها سرنجات وأقنعة وأدوات طبية مختلفة، إلى جانب كميات من المحاليل والمستلزمات غير الصالحة للاستخدام.

اتخاذ الإجراءات القانونية

أوصت هيئة الدواء المصرية بمصادرة وإعدام المضبوطات، وتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.