مصرع سبعيني غرقًا في مياه النيل ببني سويف

لقي رجل سبعيني مصرعه غرقًا، اليوم، في مياه نهر النيل بقرية جزيرة ببا التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، أثناء استحمامه بالمجرى المائي.

بلاغ بالواقعة

تلقت مديرية أمن بني سويف، بلاغا من الأهالى، يفيد بتعرض شخص مسن للغرق في مياه نهر النيل بقرية جزيرة ببا، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تحديد هوية الضحية

وبالفحص والمعاينة، تبين أن المتوفى يدعى "ب.ع.ا"، ويبلغ من العمر 70 عامًا، حيث تعرض للغرق أثناء نزوله إلى مياه النيل للاستحمام.

انتشال الجثمان

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان من المياه، ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.