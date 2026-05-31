"فرح تحول إلى مأتم".. مصرع 4 أشخاص في حادث خلال حفل زفاف بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

10:35 م 31/05/2026
    حادث خلال حفل زفاف بسوهاج
لقي 4 شباب مصرعهم وأُصيب آخرون في حادث مروع وقع خلال موكب زفاف بمركز طما شمال محافظة سوهاج، بعدما تحولت أجواء الفرح إلى مأساة إثر تصادم عدد من الدراجات النارية أثناء الاستعراض والقيادة بسرعات زائدة.

بلاغ وانتقال الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد من الدراجات النارية بدائرة مركز طما، ووجود وفيات ومصابين. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

مصرع 4 شباب وإصابة آخرين

كشفت المعاينة الأولية عن مصرع 4 شباب في العقدين الثاني والثالث من العمر، متأثرين بإصابات بالغة تعرضوا لها جراء الحادث، فيما أُصيب آخرون بإصابات متفرقة.

نقل الضحايا إلى المستشفى

تم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى طما المركزي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة للمصابين وإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بالمتوفين.

التحقيق في ملابسات الحادث

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

حادث دراجات نارية مستشفى طما المركزي حادث زفاف

