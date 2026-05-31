شهد مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، واقعتين منفصلتين لمشاجرتين استخدمت فيهما آلة حادة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح قطعية متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول 4 مصابين إلى المستشفى نتيجة مشاجرتين وقعتا بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادثين لمباشرة الفحص.

مشاجرة عائلية بقرية القصر

كشفت التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بسبب خلافات عائلية بين شقيقين بقرية القصر التابعة لمركز الداخلة، استخدمت فيها آلة حادة، وأسفرت عن إصابة كل من "س.م.ع" 40 عامًا، وشقيقه "ي.م.ع" 46 عامًا، بجروح قطعية في مناطق متفرقة من الجسد.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

مشاجرة جيرة بمدينة موط

وفي واقعة أخرى، شهدت مدينة موط التابعة لمركز الداخلة مشاجرة بسبب خلافات جيرة، أسفرت عن إصابة كل من "أ.م" 26 عامًا و"م.أ.ع" 26 عامًا، بجروح قطعية متفرقة.

التحقيقات

جرى تحرير محضر بكل واقعة على حدة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لبيان ملابسات وأسباب المشاجرتين.