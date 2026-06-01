ادعت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية أن تركيا ومصر تحاولان إفشال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوسيع اتفاقيات أبراهام بالتطبيع مع إسرائيل.

وفي تقرير بثته الإذاعة الإسرائيلية للصحفي روعي كايس، أشار إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال إن إسرائيل يمكنها الانضمام إلى منصة أمنية وإقليمية تضم تركيا وباكستان والسعودية ومصر، ولكن فقط إذا قدمت تنازلات تتعلق بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وليس أقل من ذلك.

وأكد الصحفي الإسرائيلي، خلال استضافته في برنامج "أخبار السبت" على الإذاعة الإسرائيلية، أن مسؤولين كبار في القاهرة قدموا إيجازًا لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، أعربوا فيه عن أن توسيع اتفاقيات أبراهام غير ممكن دون حدوث تقدم حقيقي في القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن القاهرة وأنقرة جعلتا انضمام دول مثل السعودية وقطر وباكستان إلى اتفاقيات أبراهام مشروطًا بتقديم إسرائيل تنازلات في القضية الفلسطينية.

وأوضح الصحفي الإسرائيلي أن تركيا ومصر تحاولان، بطريقتهما، عرقلة خطط ترامب وإفشالها.