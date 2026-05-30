بينهم أطفال.. إصابة 6 أشخاص في هجوم كلب ضال بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

11:27 م 30/05/2026

الكلاب الضالة

شهد نجع الجبل التابع لمركز جهينة بمحافظة سوهاج واقعة عقر جماعي من كلب، أسفرت عن إصابة 6 أشخاص، بينهم 5 أطفال، وتم نقلهم إلى مستشفى جهينة المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تقديم الأمصال والإسعافات للمصابين

وفور وصول المصابين إلى المستشفى، خضعوا للفحص الطبي اللازم، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية وإعطاؤهم الأمصال الوقائية المضادة لعقر الكلاب، وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة للتعامل مع هذه الحالات.

أسماء المصابين

وضمت قائمة المصابين كلًا من: رضا ج. (27 عامًا)، ومالك م. (7 سنوات)، وريمال م. (5 سنوات)، وشيماء إ. (13 عامًا)، وأميرة إ. (10 سنوات)، وياسمين إ. (7 سنوات)، وجميعهم من أبناء نجع الجبل بمركز جهينة.

تحقيقات في الواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سوهاج جهينة نجع الجبل عقر كلب أمصال السعار

