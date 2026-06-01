نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فيديو توعوي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، والذي يوافق 31 مايو من كل عام.

جاء ذلك تحت عنوان "التدخين رحلة موت.. اختار حياتك"، حيث يعتبر تعاطي التبغ وباءً عالميًا يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص سنويًا حول العالم.

وفي بيان رسمي له، أوضح مكافحة الإدمان، أن الدراسات تشير إلى أن التدخين يزيد من خطر مجموعة متنوعة من الأمراض على مدى عدة سنوات، حيث يسبب التدخين أضرارًا جسيمة للجسم تشمل تدمير الجهاز التنفسي، والإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وزيادة خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات، وإضعاف وظائف الرئة، والتأثير سلبًا على صحة الجلد والجهاز الهضمي.