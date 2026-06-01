غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان تسفر عن قتلى وجرحى

كتب : مصراوي

01:00 ص 01/06/2026

إسرائيل تستهدف عدة بلدات في جنوب لبنان

بيروت (أ ش أ)

شهد جنوب لبنان تصعيداً عسكرياً لافتاً، حيث أفادت الأنباء الأولية بسقوط أربعة قتلى في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة العباسية في قضاء صور، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي المجادل ودير انطار في قضاء بنت جبيل، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة تولين في قضاء مرجعيون.

وفي إطار الاعتداءات المتواصلة، حلّق الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي في أجواء البقاع الغربي ملقياً بالونات حرارية، قبل أن يشن غارة على بلدة العباسية في قضاء صور.

كما نفذ الطيران الإسرائيلي غارة أخرى، استهدفت بلدة الحنية في القضاء نفسه، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية في الأجواء الجنوبية.

وتواصلت الغارات الإسرائيلية على منطقة صور، حيث استهدف الطيران الحربي الاسرائيلى مجدداً منطقة جل البحر بالقرب من مستشفى حيرام، كما أغار على منطقة عريض دبين.

واستهدفت مسيّرة إسرائيلية كذلك دراجة نارية في منطقة البراك ضمن خراج بلدة العدوسية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

جنوب لبنان غارات إسرائيلية قصف لبنان

