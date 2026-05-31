إعلان

إصابة مُسن ونفوق 3 رؤوس ماشية في حريق بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

06:53 م 31/05/2026

حريق - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت قرية سلامون التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، نشوب حريق داخل حوش مواشي ملك المدعو "محمد. أ" (72 عامًا)، ما أسفر عن نفوق 3 رؤوس ماشية وإصابته بإصابات سطحية أثناء محاولته السيطرة على النيران.

وتلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد باندلاع حريق داخل حوش مواشي بقرية سلامون بدائرة مركز طما، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

نفوق 3 مواشي وإصابة صاحب الحوش

أسفر الحريق عن نفوق 3 رؤوس ماشية كانت داخل الحوش وقت اندلاع النيران، فيما أُصيب مالك الحوش بإصابات سطحية خلال محاولته التعامل مع الحريق، وتم تقديم الإسعافات اللازمة له.

السيطرة على الحريق

دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد الحريق قبل امتداده إلى المنازل أو الأحواش المجاورة.

التحقيقات

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق حوش مواشي الحماية المدنية سلامون طما سوهاج

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

السيسي وماكرون يبحثان تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية في اتصال هاتفي
أخبار مصر

السيسي وماكرون يبحثان تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية في اتصال هاتفي
"مش بسبب السهر والبنات".. ميدو يرد على مقارنته بمحمد صلاح
رياضة محلية

"مش بسبب السهر والبنات".. ميدو يرد على مقارنته بمحمد صلاح
بعد إلغاء حفل محمد رمضان.. مسرح دولبي الأمريكي يعلن موعد حفل أحمد سعد
زووم

بعد إلغاء حفل محمد رمضان.. مسرح دولبي الأمريكي يعلن موعد حفل أحمد سعد
متحدث الصحة يكشف تفاصيل أزمة انقطاع التيار بمستشفى أم المصريين
أخبار مصر

متحدث الصحة يكشف تفاصيل أزمة انقطاع التيار بمستشفى أم المصريين
رامي صبري يعلق على تصريحاته المثيرة للجدل عن الملحنين: "الموضوع صعب"
زووم

رامي صبري يعلق على تصريحاته المثيرة للجدل عن الملحنين: "الموضوع صعب"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

"قصر قرطام".. كيف فجر خلافات الحركة المدنية؟- التفاصيل الكاملة للأزمة
قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر والبرازيل استعدادًا لكأس العالم 2026