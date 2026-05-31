شهدت قرية سلامون التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، نشوب حريق داخل حوش مواشي ملك المدعو "محمد. أ" (72 عامًا)، ما أسفر عن نفوق 3 رؤوس ماشية وإصابته بإصابات سطحية أثناء محاولته السيطرة على النيران.

وتلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد باندلاع حريق داخل حوش مواشي بقرية سلامون بدائرة مركز طما، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

نفوق 3 مواشي وإصابة صاحب الحوش

أسفر الحريق عن نفوق 3 رؤوس ماشية كانت داخل الحوش وقت اندلاع النيران، فيما أُصيب مالك الحوش بإصابات سطحية خلال محاولته التعامل مع الحريق، وتم تقديم الإسعافات اللازمة له.

السيطرة على الحريق

دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد الحريق قبل امتداده إلى المنازل أو الأحواش المجاورة.

التحقيقات

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.