ُصيب 4 أشخاص، بينهم 3 أطفال، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية موتوسيكل وسيارة نقل عند مدخل قرية الواسطي التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

انتقال الأمن والإسعاف

وتلقت مديرية أمن أسيوط بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أسماء المصابين وحالتهم

أسفر الحادث عن إصابة كل من: محمد ز. ح. ع. (38 عامًا) بكدمات متفرقة في الجسم، وياسين م. ز. (5 أعوام) باشتباه كسر في القدم اليمنى، وعمر م. ز. (4 أعوام) بكدمات، وسيف م. ز. (9 أعوام) بكدمات متفرقة.

تحقيقات مستمرة

حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة، لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.