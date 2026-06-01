إعلان

بينهم أطفال.. إصابة 4 أشخاص في تصادم موتوسيكل وسيارة نقل بأسيوط

كتب : محمود عجمي

12:40 ص 01/06/2026

إسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ُصيب 4 أشخاص، بينهم 3 أطفال، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية موتوسيكل وسيارة نقل عند مدخل قرية الواسطي التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

انتقال الأمن والإسعاف

وتلقت مديرية أمن أسيوط بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أسماء المصابين وحالتهم

أسفر الحادث عن إصابة كل من: محمد ز. ح. ع. (38 عامًا) بكدمات متفرقة في الجسم، وياسين م. ز. (5 أعوام) باشتباه كسر في القدم اليمنى، وعمر م. ز. (4 أعوام) بكدمات، وسيف م. ز. (9 أعوام) بكدمات متفرقة.

تحقيقات مستمرة

حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة، لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث مروري حادث تصادم مركز الفتح قرية الواسطي أسيوط النيابة العامة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

إعلام عبري: مصر وتركيا تحاولان إفشال خطة توسيع اتفاقيات أبراهام
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: مصر وتركيا تحاولان إفشال خطة توسيع اتفاقيات أبراهام
لماذا اختار منتخب مصر 4 حراس للمونديال؟.. حسام حسن يوضح
رياضة عربية وعالمية

لماذا اختار منتخب مصر 4 حراس للمونديال؟.. حسام حسن يوضح
بعد الإخفاق في نصف النهائي.. الأهلي يسقط مجدداً أمام أهلي بنغازي في مباراة
رياضة عربية وعالمية

بعد الإخفاق في نصف النهائي.. الأهلي يسقط مجدداً أمام أهلي بنغازي في مباراة
رسمياً.. ليفربول يعلن رحيل نجمه الثالث عن صفوف الفريق
رياضة عربية وعالمية

رسمياً.. ليفربول يعلن رحيل نجمه الثالث عن صفوف الفريق
الذهب سيرتفع قريبًا.. الشعبة: السعر الحالي مناسب للشراء وليس للبيع
اقتصاد

الذهب سيرتفع قريبًا.. الشعبة: السعر الحالي مناسب للشراء وليس للبيع

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان