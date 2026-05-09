ماكرون ليس الأول.. من هم الرؤساء الأجانب الذين زاروا الإسكندرية؟ -صور

استعدادات لا تتوقف، حالة طوارئ بالأجهزة التنفيذية، وأعمال تجميل في كل مكان، هكذا تزينت الإسكندرية لتظهر في أبهى صورة تزامنًا مع الزيارة المرتقبة، اليوم السبت، للرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

افتتاح حرم جامعة سنجور ببرج العرب

ويفتتح الرئيسان اليوم الحرم الجديد لجامعة سنجور الدولية الذي يمتد على مساحة 10 أفدنة بمدينة برج العرب الجديدة غربي الإسكندرية، والذي يعد مركزًا استراتيجيًا لإعداد الكوادر الأفريقية في مجالات التنمية.

أعلام مصر وفرنسا بشوارع الإسكندرية

وتزينت شوارع وميادين مدينة الإسكندرية بالأعلام المصرية والفرنسية، بدءًا من منطقة بحري وطريق الكورنيش مرورًا بمحيط قلعة قايتباي، وصولًا إلى مدينة برج العرب الجديدة حيث يقع مقر جامعة سنجور أقصى غرب الإسكندرية.

الإسكندرية تتجمل في استقبال ماكرون

وأجرت محافظة الإسكندرية حملات شاملة للنظافة والتجميل في الشوارع والميادين ودهان الأرصفة والإنارة وغيرها، لضمان خروج الزيارة بصورة حضارية تليق بمكانة الإسكندرية كعروس للبحر المتوسط.

وتضمنت أعمال التجميل رفع المخلفات والأتربة وغسيل الشوارع والميادين، مع متابعة ميدانية مستمرة للحالة العامة بالمناطق المستهدفة لضمان المظهر الجمالي اللائق.

خدمات مرورية بخط سير زيارة رئيس فرنسا

وعززت مديرية أمن الإسكندرية، الخدمات المرورية بمختلف المحاور الرئيسية لتنظيم حركة المرور، فيما أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء حالة الطوارئ لتأمين التغذية الكهربائية لمواقع الزيارة، عبر توفير ماكينات ديزل متنقلة كبدائل احتياطية لضمان استقرار التيار الكهربائي بشكل كامل وفوري.