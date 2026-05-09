إعلان

محافظ جنوب سيناء يكرم أبطال الفنون القتالية في نويبع

كتب : رضا السيد

10:47 ص 09/05/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    التكريم
  • عرض 3 صورة
    تكريم اللاعبين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كرّم اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، عددًا من أبطال المحافظة في رياضة الفنون القتالية المختلطة، اليوم بمدينة نويبع.

وبحسب المحافظ، جاء التكريم تقديرًا لما حققه المكرمون من نتائج مشرفة خلال مشاركتهم في بطولة الجمهورية الرسمية للفنون القتالية المختلطة موسم 2025 - 2026.

المحافظ يشيد باللاعبين

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بالمستوى المتميز الذي ظهر به أبطال المحافظة خلال البطولة، مؤكدًا أن ما حققوه يعكس حجم الجهد والإصرار وروح التحدي التي يتمتع بها شباب جنوب سيناء في مختلف المجالات الرياضية.

دعم الموهوبين

وأكد المحافظ أن المحافظة حريصة على دعم ورعاية الموهوبين رياضيًا، مشيرًا إلى أن أبناء جنوب سيناء قادرون دائمًا على تحقيق الإنجازات، ورفع اسم المحافظة في مختلف المحافل الرياضية.

اللاعبين المكرمين

وتضمن التكريم اللاعب ياسين جمعة حسن سالم، لحصوله على المركز الثاني وزن 66 كيلو جرام بمرحلة الشباب، واللاعب حسن جمعة حسن سالم، لحصوله على المركز الأول وزن 61 كيلو جرام بمرحلة العموم، واللاعب عبدالله محمد مسلم موسى، لحصوله على المركز الثاني وزن 70 كيلو جرام مرحلة الشباب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تكريم أبطال جنوب سيناء جنوب سيناء رياضة الفنون القتالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف تعرف أن جسمك يعاني من الجفاف؟
نصائح طبية

كيف تعرف أن جسمك يعاني من الجفاف؟
لمدة 7 ساعات.. قطع المياه اليوم عن 7 قرى بمركز ملوي في المنيا
أخبار المحافظات

لمدة 7 ساعات.. قطع المياه اليوم عن 7 قرى بمركز ملوي في المنيا
اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولي الثالث "آيكوميس 2026" بالإسكندرية
أخبار المحافظات

اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولي الثالث "آيكوميس 2026" بالإسكندرية

تصعيد جديد.. الاحتلال يطالب سكان 9 قرى لبنانية بالمغادرة
شئون عربية و دولية

تصعيد جديد.. الاحتلال يطالب سكان 9 قرى لبنانية بالمغادرة
الزمالك يترقب القرار النهائي بشأن مشاركة محمد شحاتة أمام اتحاد العاصمة
رياضة محلية

الزمالك يترقب القرار النهائي بشأن مشاركة محمد شحاتة أمام اتحاد العاصمة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة
"مكب نفايات في الأرجنتين".. ماذا نعرف عن الموقع المحتمل لانتشار فيروس هانتا؟