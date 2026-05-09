كرّم اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، عددًا من أبطال المحافظة في رياضة الفنون القتالية المختلطة، اليوم بمدينة نويبع.

وبحسب المحافظ، جاء التكريم تقديرًا لما حققه المكرمون من نتائج مشرفة خلال مشاركتهم في بطولة الجمهورية الرسمية للفنون القتالية المختلطة موسم 2025 - 2026.

المحافظ يشيد باللاعبين

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بالمستوى المتميز الذي ظهر به أبطال المحافظة خلال البطولة، مؤكدًا أن ما حققوه يعكس حجم الجهد والإصرار وروح التحدي التي يتمتع بها شباب جنوب سيناء في مختلف المجالات الرياضية.

دعم الموهوبين

وأكد المحافظ أن المحافظة حريصة على دعم ورعاية الموهوبين رياضيًا، مشيرًا إلى أن أبناء جنوب سيناء قادرون دائمًا على تحقيق الإنجازات، ورفع اسم المحافظة في مختلف المحافل الرياضية.

اللاعبين المكرمين

وتضمن التكريم اللاعب ياسين جمعة حسن سالم، لحصوله على المركز الثاني وزن 66 كيلو جرام بمرحلة الشباب، واللاعب حسن جمعة حسن سالم، لحصوله على المركز الأول وزن 61 كيلو جرام بمرحلة العموم، واللاعب عبدالله محمد مسلم موسى، لحصوله على المركز الثاني وزن 70 كيلو جرام مرحلة الشباب.