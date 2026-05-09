شهدت قرية ميت أبو الكوم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، اندلاع حريق هائل داخل عدد من الأراضي الزراعية المزروعة بمحصول القمح، ما تسبب في حالة من القلق والخوف بين الأهالي بسبب سرعة انتشار النيران وسط الزراعات الجافة وارتفاع درجات الحرارة.

الأهالي حاولوا السيطرة على النيران

وأكد عدد من أهالي القرية أن النيران اشتعلت بشكل مفاجئ داخل الأراضي الزراعية، وسرعان ما امتدت بين مساحات القمح، ما دفع الأهالي إلى التكاتف ومحاولة إخماد الحريق بوسائل بدائية لحين وصول قوات الحماية المدنية، خوفًا من امتداد ألسنة اللهب إلى باقي الأراضي المجاورة.

وأوضح شهود عيان أن حالة من الاستنفار شهدتها المنطقة فور تصاعد الأدخنة، خاصة مع قرب الزراعات من بعضها، فيما شارك عدد كبير من الأهالي في أعمال المساعدة والسيطرة على الحريق.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من العقيد محسن جلال مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بنشوب حريق داخل أرض زراعية مزروعة بالقمح بقرية ميت أبو الكوم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل قبل امتداده لمساحات أكبر من الأراضي الزراعية، دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات بين الأهالي.

إجراءات قانونية ومعاينة للأسباب

وحررت الأجهزة المعنية محضرًا بالواقعة، فيما بدأت الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وحصر التلفيات والخسائر الناتجة عنه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ووجه أحد أصحاب الأراضي الزراعية الشكر لقوات الحماية المدنية والأهالي بعد نجاحهم في منع امتداد النيران لباقي الأراضي، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة ساهمت في تقليل حجم الخسائر.