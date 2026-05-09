أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن فيروس هانتا ليس فيروسًا جديدًا، بل معروف علميًا منذ سنوات.

مصدر الإصابة بفيروس هانتا

أوضح "تاج الدين"، أن القوارض، وعلى رأسها الفئران، تُعد المصدر الرئيسي لانتقال العدوى، وذلك من خلال الإفرازات والمخلفات التي قد تتسبب في تلوث الهواء أو الأسطح المحيطة بالإنسان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن سلالة "الأنديز" تُعتبر السلالة الوحيدة من فيروس هانتا القادرة على الانتقال من شخص إلى آخر، إلا أنها نادرة للغاية ومحدودة الانتشار على مستوى العالم.

أعرض الإضابة بفيروس هانتا

أشار مستشار الرئيس، إلى أن أعراض الإصابة بالفيروس تشمل ارتفاعًا في درجات الحرارة، وآلامًا بالجسم، وأعراضًا تنفسية، إضافة إلى حالات قيء شديدة في بعض الأحيان.

ولفت إلى أن بعض الإصابات قد تتطور إلى مضاعفات صحية خطيرة، رغم أن معدلات الإصابة المسجلة عالميًا ما تزال محدودة جدًا، وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.

هل توجد إصابات بفيروس هانتا في مصر؟

شدد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، على أن أجهزة الطب الوقائي في مصر لم ترصد حتى الآن أي حالات إصابة بفيروس هانتا أو سلالة الأنديز داخل البلاد، مؤكدًا أن الجهات الصحية تتابع تطورات الوضع العالمي بصورة دقيقة، من خلال تطبيق إجراءات الترصد والمتابعة بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية.

كما أكد "تاج الدين"، أهمية الالتزام بالشفافية والإعلان الفوري عن أي حالات قد يتم رصدها، مع ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

وأشار إلى أن التعامل مع الأمر يتطلب الحذر والوعي دون الانسياق وراء حالة من الخوف أو التهويل، خاصة أن الوقاية تعتمد بشكل أساسي على الحفاظ على النظافة العامة ومكافحة القوارض.