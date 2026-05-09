أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها منذ بدء موسم التوريد لعام 2026 بلغ 217 ألفًا و234 طنًا و921 كيلو جرامًا.

وأكد المحافظ أن عمليات التوريد تسير بصورة منتظمة داخل جميع الصوامع والشون المعتمدة على مستوى مراكز المحافظة، مشيرًا إلى المتابعة الميدانية اليومية لضمان تيسير الإجراءات أمام المزارعين أثناء عمليات التسليم، والتأكد من الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة التي أقرتها وزارة التموين.

وأضاف كدواني أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة معدلات ونسب التوريد، مع العمل على تذليل أية معوقات قد تواجه المزارعين أو العاملين بمواقع الاستلام، بالتنسيق مع مديريات التموين والزراعة والجهات الرقابية المعنية.

وشدد محافظ المنيا على أهمية تحقيق المستهدفات المطلوبة خلال الموسم الحالي، دعمًا لتوجهات الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، موجّهًا الشكر للمزارعين على دورهم الوطني وجهودهم المتواصلة في دعم منظومة الأمن الغذائي.