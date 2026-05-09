إعلان

زراعة سوهاج تستعد لموسم صرف الأسمدة الصيفية وتكثف الرقابة على التوزيع

كتب : عمار عبدالواحد

11:10 ص 09/05/2026

زراعة سوهاج تستعد لموسم صرف الأسمدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المهندس وليد عبدالمحسن إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج جاهزية مديرية الزراعة وإداراتها المختلفة على مستوى المراكز لاستقبال موسم صرف الأسمدة الصيفية.

وأوضح "إسماعيل" أن المهندسة ناهد الضبع، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي بسوهاج أكدت جاهزية الإدارات الزراعية والجمعيات التعاونية لصرف المقررات السمادية للمزارعين المستحقين، وفقًا للضوابط والتعليمات المنظمة الواردة من وزارة الزراعة.

انتظام عمليات الصرف

وشددت مديرية الزراعة على ضرورة الالتزام الكامل بمقررات الصرف طبقًا للحيازات الزراعية المعتمدة، مع إحكام الرقابة على عمليات التوزيع، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي تلاعب أو مخالفات قد تؤثر على المنظومة.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار توفير الاحتياجات السمادية للمحاصيل الصيفية في التوقيتات المناسبة، بما يساهم في دعم الإنتاج الزراعي وتحقيق الاستفادة القصوى للمزارعين.

متابعة يومية وغرفة عمليات

وأشارت المديرية إلى أن غرفة العمليات بمديرية الزراعة بسوهاج تتابع بشكل يومي أعمال صرف الأسمدة، بالتنسيق المستمر مع الإدارات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، للعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المزارعين خلال موسم الصرف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صرف الأسمدة زراعة سوهاج الأسمدة الزراعية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصراوي يكشف تفاصيل أزمة منصب مدير الكرة داخل الأهلي
رياضة محلية

مصراوي يكشف تفاصيل أزمة منصب مدير الكرة داخل الأهلي

دعاية انتخابية ومبلغ ضخم.. تحرك تركي لضم محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

دعاية انتخابية ومبلغ ضخم.. تحرك تركي لضم محمد صلاح
برلماني يطالب بخطة وطنية للحد من الولادات القيصرية غير المبررة
أخبار مصر

برلماني يطالب بخطة وطنية للحد من الولادات القيصرية غير المبررة
سرقة التيار وتراكم الفواتير.. أبرز أسباب سحب عداد الكهرباء
أخبار مصر

سرقة التيار وتراكم الفواتير.. أبرز أسباب سحب عداد الكهرباء
من أب لـ أب .. رسالة المحامي خالد علي إلي ميدو في محنة "نجله"
رياضة محلية

من أب لـ أب .. رسالة المحامي خالد علي إلي ميدو في محنة "نجله"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة
"مكب نفايات في الأرجنتين".. ماذا نعرف عن الموقع المحتمل لانتشار فيروس هانتا؟