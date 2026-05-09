أعلن المهندس وليد عبدالمحسن إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج جاهزية مديرية الزراعة وإداراتها المختلفة على مستوى المراكز لاستقبال موسم صرف الأسمدة الصيفية.

وأوضح "إسماعيل" أن المهندسة ناهد الضبع، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي بسوهاج أكدت جاهزية الإدارات الزراعية والجمعيات التعاونية لصرف المقررات السمادية للمزارعين المستحقين، وفقًا للضوابط والتعليمات المنظمة الواردة من وزارة الزراعة.

انتظام عمليات الصرف

وشددت مديرية الزراعة على ضرورة الالتزام الكامل بمقررات الصرف طبقًا للحيازات الزراعية المعتمدة، مع إحكام الرقابة على عمليات التوزيع، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي تلاعب أو مخالفات قد تؤثر على المنظومة.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار توفير الاحتياجات السمادية للمحاصيل الصيفية في التوقيتات المناسبة، بما يساهم في دعم الإنتاج الزراعي وتحقيق الاستفادة القصوى للمزارعين.

متابعة يومية وغرفة عمليات

وأشارت المديرية إلى أن غرفة العمليات بمديرية الزراعة بسوهاج تتابع بشكل يومي أعمال صرف الأسمدة، بالتنسيق المستمر مع الإدارات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، للعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المزارعين خلال موسم الصرف.