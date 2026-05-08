يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر، غدًا السبت، حيث من المقرر أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح الحرم الجديد لجامعة سنجور، الذي يمتد على مساحة 10 أفدنة بمدينة برج العرب الجديدة غرب الإسكندرية.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن جامعة جامعة سنجور والحرم الجديد:

1. مساحة وتصميم حديث

تم تصميم الحرم الجديد على مساحة 10 أفدنة وفق أعلى المعايير الأكاديمية ليكون مركزًا للتعليم والبحث العلمي.

2. طلاب الدفعة الجديدة

يستقبل الحرم 143 طالبًا من الدفعة العشرين 2025–2027، موزعين على الأقسام الأربعة.

3. هيكل أكاديمي متنوع

تضم الجامعة 4 أقسام رئيسية: الثقافة، البيئة، الإدارة، والصحة، وتتفرع عنها 8 تخصصات مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.

4. قاعات دراسية متطورة

يوفر الحرم 12 قاعة دراسية مزودة بأنظمة مؤتمرات عبر الفيديو، إلى جانب 19 قاعة مشاريع للعمل التعاوني.

5. قاعة مؤتمرات كبرى

يضم الحرم قاعة مؤتمرات تتسع لـ470 مقعدًا لاستضافة الفعاليات الأكاديمية والدولية.

6. حرم رقمي ومراكز بحثية

يشمل مركزًا رقميًا ومركزًا تابعًا للوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF)، إضافة إلى مختبر تصنيع رقمي (FabLab).

7. سكن طلابي متكامل

يضم 394 استوديو لإقامة الطلاب، إلى جانب 28 غرفة مخصصة للضيوف.

8. مكتبة ضخمة

تحتوي المكتبة على 16 ألف كتاب و76 ألف كتاب إلكتروني و520 مجلة إلكترونية.

9. استوديوهات إعلامية

يوجد استوديوهان للتسجيل الصوتي والمرئي لدعم التدريب الإعلامي.

10. بنية تحتية رقمية

تغطي شبكة واي فاي عالية السرعة كامل الحرم، مع 50 جهاز حاسوب للاستخدام الحر.

11. مرافق رياضية وترفيهية

يضم الحرم مسبحًا، صالة للياقة البدنية، ملاعب اسكواش، وملعبًا متعدد الرياضات.

12. توسع أكاديمي إفريقي

أهدت الحكومة المصرية الحرم الجديد لجامعة سنجور، ما يتيح مضاعفة القدرة الاستيعابية بدءًا من سبتمبر 2026، مع اعتماد دولي لشهاداتها وتوسع شبكتها في 17 دولة إفريقية.