أطلقت الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ حملة نظافة بمحمية "نبق"، بالتنسيق مع شركات النظافة المتخصصة.

وجاءت الحملة بهدف الحفاظ على الأنظمة البيئية المتنوعة التي تزخر بها المحمية.

متابعة دورية للمناطق السياحية

قال اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، إنه يجري متابعة كافة المناطق السياحية بشكل دوري، والحرص على ظهورها بالمظهر الحضاري اللائق بها، خاصة المحميات الطبيعية التي تتميز بطابع بيئي بيولوجي خاص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بالمتابعة الدورية لأعمال النظافة، والحفاظ على الأنظمة البيئية داخل المحميات الطبيعية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

حملة نظافة بجميع نطاقات المحمية

وأوضح رئيس المدينة في تصريح أن الشركة الخاصة بنقل المخلفات من محمية نبق أجرت حملة نظافة واسعة تضمنت جميع نطاقات المحمية بكل دقة وكفاءة، وذلك وفقًا لمعايير الحفاظ على البيئة وحماية الطبيعة، وللحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي للمحمية.

رفع جميع المخلفات

وأكد رئيس المدينة أنه جرى الانتهاء من رفع جميع المخلفات داخل المحمية، ووضع خطة عمل دورية للحفاظ على نظافتها والارتقاء بالمستوى البيئي داخل المناطق المختلفة بها، مشيرا إلى أن جرى تنفيذ أعمال حملة النظافة بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة، بما يساهم في حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة.

أنشطة توعوية وتعريفية بالمحمية

وأشار رئيس المدينة إلى أنه جرى نقل المخلفات لموقع تجميع المخلفات الخاص بالمدينة، ومن المقرر أن تقوم إدارة المحمية بتنفيذ أنشطة توعوية وتعريفية للزوار وأهالي المنطقة عن المحمية، والتأكيد على أهميتها البيئية والتنوع الحيوي الفريد الذي تتميز به، خاصة أنها تعد من أهم المحميات في مصر، لما تتميز به من أنظمة بيئية متنوعة، وتتضمن الشعاب المرجانية، غابات المانجروف، الكائنات البحرية والبرية النادرة، وبيئات جبلية وصحراوية، وطيور مهاجرة ومقيمة.