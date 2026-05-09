قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة اليوم بمدينة الطور، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لموظف يعمل بإحدى شركات السياحة، وتغريمه 50 ألف جنيه، لإدانته بالإتجار في المواد المخدرة بشرم الشيخ.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور عبد الناصر محمد، وكيل النيابة، و محمد عبد الستار، وأحمد عبد الباسط، سكرتارية التحقيق.

أحداث الواقعة

تعود أحداث القضية إلى 22 يناير الماضي، بورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بقسم ثان شرم الشيخ تفيد قيام موظف يدعى "م. س. س. د"، ويعمل بإحدى الشركات السياحية، بالإتجار في المواد المخدرة داخل المناطق المزدحمة.

تقنين الإجراءات والقبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من جهات التحقيق، جرى إعداد مأمورية لضبط المتهم، في الأماكن التي يتردد عليها، وبعد أن أكدت التحريات أن المتهم على موعد مع أحد عملائه لتسليمه المخدرات بالقرب من أحد الفنادق السياحية، تمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته حقيبة بداخلها 68 قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش، و 370 جنيه، وهاتف محمول، وسلاح أبيض "كتر"، وبلغت الكمية المضبوطات 1 كيلو و600 جرام من مخدر الحشيش.

اعتراف المتهم

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار. والمبلغ حصيلة بيع سابقة، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء.

تحرير محضر

وجرى تحرير المحضر رقم 382 لسنة 2026 جنح قسم ثان شرم الشيخ ، وإحالة المتهم إلى جهات التحقيق التي أمرت بحبسه احتياطيًا، وبعد استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وقُيدت برقم 73 لسنة 2026، والتي أصدرت حكمها المتقدم.