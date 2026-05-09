إعلان

سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق.. ارتفاع الأسمنت

كتب : ميريت نادي

11:55 ص 09/05/2026

أسعار الحديد والأسمنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 9-5-2026، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37334.21 جنيه، بتراجع 421.95 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39582.14 جنيه، بتراجع 339.86 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4157.14 جنيه، بزيادة 109.16 جنيه.

اقرأ أيضًا:

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات السبت

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الحديد أسعار الأسمنت مواد البناء حديد عز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أين تُعادل الشهادات الفنية المتوسطة؟.. الأعلى للجامعات يُجيب
جامعات ومعاهد

أين تُعادل الشهادات الفنية المتوسطة؟.. الأعلى للجامعات يُجيب
فيروس هانتا.. كل ما تريد معرفته عن المرض المثير للقلق (الأعراض وطرق الانتشار)
أخبار مصر

فيروس هانتا.. كل ما تريد معرفته عن المرض المثير للقلق (الأعراض وطرق الانتشار)
برلماني يطالب بخطة وطنية للحد من الولادات القيصرية غير المبررة
أخبار مصر

برلماني يطالب بخطة وطنية للحد من الولادات القيصرية غير المبررة
مصراوي يكشف تفاصيل أزمة منصب مدير الكرة داخل الأهلي
رياضة محلية

مصراوي يكشف تفاصيل أزمة منصب مدير الكرة داخل الأهلي

مع بدء هدنة أوكرانيا.. روسيا تقيم عرض "يوم النصر" بشكل مصغر "فيديو- صور"
شئون عربية و دولية

مع بدء هدنة أوكرانيا.. روسيا تقيم عرض "يوم النصر" بشكل مصغر "فيديو- صور"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة
"مكب نفايات في الأرجنتين".. ماذا نعرف عن الموقع المحتمل لانتشار فيروس هانتا؟