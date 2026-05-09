الاستعداد لإجلاء ركاب السفينة الموبوءة.. آخر تطورات انتشار فيروس هانتا

توفي ثلاثة ركاب وأصيب عدد آخر بالمرض على متن السفينة "إم في هونديـوس" بعد انتشار فيروس هانتا عليها، بينما تستعد السلطات لنقل الركاب وسط تأكيدات بأن الخطر على عامة الناس لا يزال محدودًا.

من المنتظر أن يصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى جزيرة تينيريفي الإسبانية اليوم السبت، للمساعدة في تنسيق إجلاء الركاب المصابين بفيروس هانتا، بحسب ما أفادت به مصادر في وزارة الصحة الإسبانية.

إجلاء ركاب السفينة

وسيرافق تيدروس وزيري الصحة والداخلية الإسبانيين إلى مركز قيادة أُنشئ هناك "لضمان التنسيق بين الإدارات المختلفة، ومراقبة الوضع الصحي، وتطبيق بروتوكولات المراقبة والاستجابة المخطط لها"، وفق المصادر.

وتوفي ثلاثة ركاب من السفينة "إم في هونديـوس"، وهم زوجان هولنديان وامرأة ألمانية، فيما أُصيب آخرون بهذا المرض النادر الذي ينتشر عادة بين القوارض.

وأكدت الفحوصات وجود سلالة "أنديز" من فيروس هانتا، وهي السلالة الوحيدة المعروفة القادرة على الانتقال من شخص إلى آخر، بين المصابين، ما أثار قلقًا دوليًا.

ومن المتوقع أن تصل السفينة، التي ترفع العلم الهولندي وعلى متنها نحو 150 شخصًا، إلى جزيرة تينيريفي في جزر الكناري يوم الأحد، على أن يتم لاحقًا نقل الركاب إلى بلدانهم عبر رحلات خاصة.



فيروس هانتا يشكل خطر محدود

وفي وقت سابق الجمعة، قالت منظمة الصحة العالمية، إن تفشي فيروس هانتا يشكل "خطرًا محدودًا للغاية" على عامة الناس.

وقال المتحدث باسم المنظمة، كريستيان ليندماير، للصحفيين: "إنه فيروس خطير، لكنه يشكل خطرًا فقط على الشخص المصاب فعليًا، بينما يبقى الخطر على عامة السكان منخفضًا للغاية".

وأضاف أن الصورة التي بدأت تتضح على متن السفينة "إم في هونديـوس" تشير إلى أنه "حتى الأشخاص الذين كانوا يتشاركون المقصورة نفسها، لم يُصب كلاهما في بعض الحالات عندما مرض أحدهما". وتابع: "الفيروس ليس شديد العدوى لدرجة أنه ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر".

تسجيل 6 حالات مؤكدة

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة تسجيل ست حالات مؤكدة من أصل ثماني حالات مشتبه بها حتى الآن، مؤكدة أنه لم تعد هناك أي حالات مشتبه بها على متن السفينة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية الجمعة، إلى أن مضيفة طيران في شركة الطيران الهولندية "كي إل إم"، كانت قد خالطت راكبة مصابة من السفينة ثم ظهرت عليها أعراض خفيفة لاحقًا، جاءت نتيجة فحصها سلبية لفيروس هانتا.

وكانت الراكبة، وهي زوجة أول شخص توفي في التفشي، قد استقلت لفترة قصيرة طائرة متجهة من جوهانسبرغ إلى هولندا في 25 أبريل، قبل أن يتم إنزالها من الطائرة قبل الإقلاع.

وتوفيت في اليوم التالي داخل مستشفى في جوهانسبرج.

وقالت السلطات الإسبانية إن امرأة كانت على متن الرحلة نفسها تخضع للفحص للكشف عن فيروس هانتا، بعد ظهور أعراض عليها في منزلها شرق إسبانيا. وهي حاليًا في العزل داخل المستشفى، وفقًا لوزير الصحة الإسباني خافيير باديّا.



وقال وزير الصحة الإسباني للصحفيين: "هذه حالة غير مرجحة إلى حد كبير"، موضحًا أن المرأة كانت "تجلس على بعد صفّين من الشخص الذي توفي بسبب فيروس هانتا". كما أفادت مصادر في وزارة الداخلية الإسبانية بأن امرأة من جنوب إفريقيا كانت أيضًا على متن الرحلة "لا تعاني حاليًا من أي أعراض في جنوب إفريقيا، بعد أن أقامت أسبوعًا في برشلونة قبل عودتها إلى بلدها".

وفي سنغافورة، قالت السلطات الجمعة، إن اثنين من المقيمين الذين كانوا على متن السفينة جاءت نتائج فحوصهما سلبية، لكنهما سيبقيان في الحجر الصحي.

انضمام أطباء للرحلة

غادرت السفينة "إم في هونديـوس" مدينة أوشوايا في الأرجنتين في الأول من أبريل في رحلة بحرية عبر المحيط الأطلسي باتجاه الرأس الأخضر. وتم إجلاء ثلاث حالات مشتبه بها، من بينها اثنان من طاقم السفينة ثبتت إصابتهما لاحقًا، من الرأس الأخضر إلى هولندا.

أما الحالة الثالثة، فجاءت نتيجتها سلبية، بحسب ما أعلنته السلطات الألمانية الجمعة، لكنها ستظل تحت المراقبة.

وقال المسؤول الصحي الإقليمي خوان بيترينا إن هناك "احتمالًا شبه معدوم" أن يكون الرجل الهولندي المرتبط بالتفشي قد أُصيب بالفيروس في أوشوايا، استنادًا إلى فترة حضانة الفيروس وعوامل أخرى.

وقال اليوتيوبر قاسم ابن حطوطة، الذي يسافر على متن السفينة، إن الركاب شعروا بالاطمئنان بعد انضمام أطباء إلى الرحلة.

وأضاف في بيان: غادرنا أخيرًا الرأس الأخضر، وكان ذلك مصدر ارتياح للجميع على متن السفينة، خصوصًا مع معرفتنا أن زملاءنا المرضى يتلقون أخيرًا الرعاية الطبية التي يحتاجونها".

وأشار إلى أن الجميع يحاول الحفاظ على معنويات مرتفعة، مضيفًا: "الناس يبتسمون ويتعاملون مع الوضع بهدوء".

وأوضح أن الركاب يرتدون الكمامات داخل الأماكن المغلقة ويحافظون على التباعد الاجتماعي.



خطط لإعادة الركاب إلى بلدانهم

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة، أنها ترتب رحلة إجلاء للأمريكيين الموجودين على متن السفينة، على أن يتم نقلهم بعد ذلك إلى منشأة حجر صحي في ولاية نبراسكا. وقالت السلطات الإسبانية إن السفينة سترسو قبالة تينيريفي ولن يُسمح لها بالدخول إلى الميناء.

وسيُنقل الركاب إلى الشاطئ عبر قارب أصغر بدلًا من الحافلات التي تتجه إلى المطار. وأكدت حكومة جزر الكناري أن عملية الإجلاء يجب أن تتم بين الأحد والاثنين، بسبب توقعات بسوء الأحوال الجوية بعد ذلك.

كما نظم عمال الموانئ في تينيريفي احتجاجات الجمعة ضد وصول السفينة. وكانت السفينة قد توقفت خلال رحلتها عند عدة جزر بريطانية نائية في جنوب المحيط الأطلسي.

وقالت السلطات الصحية البريطانية الجمعة، إن هناك حالة مشتبه بها في جزيرة تريستان دا كونا، إحدى أكثر المستوطنات عزلة في العالم، ويبلغ عدد سكانها نحو 220 شخصًا.