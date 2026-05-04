بإنتاج يومي 40 طنًا.. محافظ المنيا يتفقد محطة تعبئة الفراولة والعنب بالبيهو

كتب : جمال محمد

04:17 م 04/05/2026
أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، جولة ميدانية لتفقد محطة تعبئة وتغليف الفاكهة التابعة لجمعية تنمية المجتمع الزراعي بقرية البيهو بمركز سمالوط، لمتابعة انتظام العمل ورفع كفاءة الإنتاج.

40 طناً في اليوم

واطلع المحافظ على خطوط التشغيل داخل المحطة، والتي تحقق طاقة إنتاجية متميزة تصل إلى 40 طنًا يوميًا، بواقع 20 طنًا من الفراولة و20 طنًا من العنب، مشيدًا بجودة المحاصيل والالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في عمليات التعبئة والتغليف، بما يعزز من تنافسية المنتج المنياوي في الأسواق المحلية والعالمية.

تقديم الدعم للجمعيات الزراعية

وأكد اللواء كدواني أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع الزراعة والتصنيع الزراعي، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للجمعيات الزراعية والمستثمرين، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل وتحويل المنيا إلى مركز لوجستي واعد للتصدير.

توفير فرص عمل للشباب

وأشار المحافظ إلى أن محطة «البيهو» تمثل نموذجًا ناجحًا لمشروعات التنمية الريفية، وتسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب، إلى جانب دعم سلاسل القيمة الزراعية ورفع كفاءة المنتج المحلي.

وشدد المحافظ على استمرار تقديم الدعم اللوجستي لمشروعات التصنيع الزراعي، مؤكدًا أهمية التنسيق بين مديرية التموين والجمعيات الزراعية لضبط الأسواق، ودعم المزارعين، وتعزيز استقرار المنظومة الإنتاجية.

إنتاج بمعايير الجودة

ومن جانبها، أوضحت وفاء العياط، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن المحطة تطبق منظومة متكاملة من معايير الجودة لضمان تصدير المنتجات للأسواق العالمية، مؤكدة الدور التنموي الذي تقوم به الجمعية في خدمة المزارعين وتوفير مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

رافق المحافظ خلال الجولة، عويس قاسم، رئيس مركز ومدينة سمالوط، والمهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا.

