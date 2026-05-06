محافظ القاهرة يتفقد ترميم سور مجرى العيون ضمن مشروع إحياء القاهرة التاريخية

كتب : محمد نصار

05:08 م 06/05/2026 تعديل في 05:08 م
    محافظ القاهرة يتفقد ترميم سور مجرى العيون
قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بجولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال الجارية لترميم سور مجرى العيون، وذلك بالتعاون مع وزارة الآثار، في المسافة الممتدة من شارع عين الحياة حتى شارع القدرية، وكذلك من شارع مجرى العيون من عين الحياة حتى مستشفى المقطم، إلى جانب متابعة نسب تنفيذ الممشى المجاور له.

وشملت الجولة أيضًا متابعة الجهود المبذولة لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بالموقع، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة تطوير منطقة السيدة عائشة، ضمن مشروع إحياء القاهرة التاريخية.

وأكد محافظ القاهرة أن الأعمال الحالية تستهدف تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة ذات طابع سياحي متكامل، تربط بين مجمع الأديان، وسور مجرى العيون، ومنطقة مساجد آل البيت، فضلًا عن قربها من منطقة تلال الفسطاط، بما يعزز من القيمة السياحية والثقافية للمنطقة.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات محافظة القاهرة.

