لمدة أسبوعين.. تحويلات مرورية بمحور التسعين الشمالي بالقاهرة (تفاصيل)

كتب : علاء عمران

04:32 م 06/05/2026

تحويلات مرورية بمحور التسعين - ارشيف

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك في إطار تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة محور التسعين الشمالي.

ويأتي ذلك لاستكمال أعمال التطوير بالمحور بداية من محطة الغاز حتى طريق السويس بطول يقارب 400 متر، ما يستلزم الغلق الكلي للاتجاه القادم من محور السادات في اتجاه طريق السويس، مع تحويل حركة المرور إلى الطريق المستحدث أمام محطة الغاز وصولًا لطريق السويس.

ويبدأ تنفيذ التحويلات اعتبارًا من الساعة 12:05 صباح الأربعاء الموافق 6/5/2026، ولمدة 14 يومًا.

أكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة الدفع بالخدمات المرورية اللازمة بالمنطقة، بالتنسيق مع الشركات المنفذة، مع وضع العلامات والمساعدات الفنية الدالة على وجود أعمال، لضمان أمن وسلامة المواطنين وتسهيل الحركة المرورية.

