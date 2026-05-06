تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك في إطار تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة محور التسعين الشمالي.

تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المحور

ويأتي ذلك لاستكمال أعمال التطوير بالمحور بداية من محطة الغاز حتى طريق السويس بطول يقارب 400 متر، ما يستلزم الغلق الكلي للاتجاه القادم من محور السادات في اتجاه طريق السويس، مع تحويل حركة المرور إلى الطريق المستحدث أمام محطة الغاز وصولًا لطريق السويس.

بداية التحويلات واستمرارها لمدة 14يومًا

ويبدأ تنفيذ التحويلات اعتبارًا من الساعة 12:05 صباح الأربعاء الموافق 6/5/2026، ولمدة 14 يومًا.

تأمين مروري وتسهيل الحركة

أكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة الدفع بالخدمات المرورية اللازمة بالمنطقة، بالتنسيق مع الشركات المنفذة، مع وضع العلامات والمساعدات الفنية الدالة على وجود أعمال، لضمان أمن وسلامة المواطنين وتسهيل الحركة المرورية.

