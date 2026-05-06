غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان تودي بحياة 6 أشخاص

كتب : محمد جعفر

04:36 م 06/05/2026

شهدت مناطق في جنوب لبنان، الأربعاء، موجة غارات شنها الجيش الإسرائيلي، وذلك عقب إصدار أوامر إخلاء فورية طالت 12 بلدة وقرية لبنانية، ويأتي هذا التطور في إطار تصعيد ميداني متواصل تشهده المناطق الحدودية.

استهداف منزل في البقاع الغربي

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن قصفاً إسرائيلياً استهدف منزلاً في بلدة زلايا الواقعة في منطقة البقاع الغربي، ما أسفر عن مقتل رئيس البلدية وزوجته وولديه، كما أدى الهجوم ذاته إلى إصابة ثلاثة أشخاص آخرين، وفق المعطيات الأولية الصادرة عن الجهات المحلية.

قتيلان في قضاء النبطية

وفي هجوم منفصل، ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن غارة إسرائيلية استهدفت قضاء النبطية في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل شخصين، ويعكس هذا الهجوم اتساع رقعة الضربات التي طالت أكثر من منطقة لبنانية خلال الساعات الأخيرة.

حصيلة الضحايا منذ مارس

وبحسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ مطلع مارس الماضي عن مقتل 2702 أشخاص، إلى جانب إصابة 8311 آخرين.

