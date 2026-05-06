كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل عن تفاصيل أسعار تذاكر مشروع مونوريل شرق النيل، وذلك عقب بدء تشغيله رسميًا اليوم الأربعاء، في المرحلة الأولى من المشروع.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أسعار التذاكر تم تقسيمها إلى 4 شرائح وفق عدد المحطات، حيث جاءت كالتالي:



5 محطات: 20 جنيهًا.



10 محطات: 40 جنيهًا.



15 محطة: 55 جنيهًا.



أكثر من 15 محطة: 80 جنيهًا.



وأشار إلى أن عدد المحطات التي تم تشغيلها حاليًا يبلغ 16 محطة من إجمالي 22 محطة بالمشروع.

وكانت وزارة النقل قد أعلنت بدء تشغيل المرحلة الأولى من المونوريل اليوم، والتي تمتد من محطة المشير طنطاوي حتى محطة مدينة العدالة بـالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لخدمة الركاب يوميًا من الساعة 6 صباحًا حتى 6 مساءً.

ويضم المسار 16 محطة رئيسية تربط بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وتشمل محطات: المشير طنطاوي، وان ناينتي، المستشفى الجوي، النرجس، المستثمرين، اللوتس، جولدن سكوير، بيت الوطن، مسجد الفتاح العليم، الحي R1، الحي R2، المال والأعمال، مدينة الفنون والثقافة، الحي الحكومي، مسجد مصر، وصولًا إلى مدينة العدالة.

ويمثل المشروع أحد أهم وسائل النقل الحديثة التي تستهدف تخفيف الزحام المروري، وربط التجمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية، ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الذكي.