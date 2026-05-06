محافظ الوادي الجديد تبحث التوسع في الطاقة النظيفة والطاقة الشمسية بالفرافرة

كتب : محمد الباريسي

12:36 م 06/05/2026

محافظ الوادي الجديدج تبحث التوسع في مشروعات الطاقة

بحثت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم، مع وفد إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، سبل التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والغابات الشجرية بمركز الفرافرة، وذلك بحضور محمد كجك نائب المحافظ، والمهندس عبد الحكم جبالي عضو مجلس الشيوخ بالمحافظة.

خطة توسع في مركز الفرافرة

ناقش اللقاء خطة توسعات الشركة داخل مركز الفرافرة، من خلال إقامة مشروعات جديدة في الطاقة النظيفة، ودعم مشروعات الطاقة الشمسية، إلى جانب دراسة التوسع في الغابات الشجرية، بما يعزز الاستفادة من المقومات الطبيعية التي تتميز بها المحافظة.

وتناول الاجتماع تقديم استشارات فنية للمحافظة في مجالي الطاقة الشمسية والغابات الشجرية، فضلًا عن إنشاء حاضنة أعمال لرواد المشروعات الصغيرة من شباب الوادي الجديد، بما يفتح المجال أمام أفكار اقتصادية جديدة مرتبطة بالطاقة النظيفة والزراعات غير التقليدية.

صيانة محطة الطاقة الشمسية

وبحثت محافظ الوادي الجديد مع وفد الشركة التعاون في صيانة محطة الطاقة الشمسية بالفرافرة، واستغلال الغابة الشجرية القائمة على محطة الصرف الصحي بمدينة الفرافرة، لزراعة الأشجار الخشبية ونباتات الزيوت الحيوية ذات العائد الاقتصادي المرتفع.

كما جرى الاتفاق على دراسة تنفيذ نموذج أولي لمزرعة بحثية نموذجية، بالتعاون مع الخبرات الأكاديمية في جامعة الوادي الجديد، لتكون نموذجًا استرشاديًا للمزارعين في مركز الفرافرة، وتسهم في نقل التجارب الحديثة في الطاقة النظيفة والزراعات غير التقليدية.

فرص استثمارية وسياحة بيئية

وتطرق اللقاء إلى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال السياحة البيئية، مع تأكيد دعم المحافظة للمشروعات والأفكار التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والتنموية، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

مجلس الشيوخ الفرافرة الوادي الجديد

