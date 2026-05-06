كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من تعدي أفراد الأمن الإداري بأحد المراكز التجارية على نجلها.

تفاصيل بلاغ مشاجرة داخل مول بالقاهرة بالتجمع الخامس

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 من الشهر الجاري ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس بحدوث مشادة بين طالب وأحد أفراد الأمن الإداري داخل أحد المولات بالقاهرة.

أفاد الطالب بتضرره من فرد الأمن، مؤكدًا منعه من دخول المول والتعدي عليه بالسب والضرب وإتلاف هاتفه المحمول.

في المقابل، قرر فرد الأمن أن الطالب عاد للمول بصحبة صديقه وحاول الدخول دون والدته، وعند منعه حدثت مشادة كلامية تطورت لتعدٍ متبادل بين الطرفين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعرض الطرفين على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهما.