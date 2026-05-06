قطع الكهرباء عن شمال المنيرة والنقب في الوادي الجديد 4 ساعات

كتب : محمد الباريسي

12:26 م 06/05/2026

أعلنت الوحدة المحلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بقطع التيار الكهربائي عن منطقتي شمال المنيرة ومنطقة النقب، اليوم الأربعاء، لإجراء أعمال الصيانة اللازمة بالشبكة.

موعد فصل التيار

وأوضح اللواء ياسر كمال، رئيس مركز الخارجة، أن قطع التيار الكهربائي عن شمال المنيرة ومنطقة النقب بدأ في الساعة 9 صباحًا من اليوم، ويستمر حتى الساعة 1 ظهر اليوم ، بإجمالي 4 ساعات، لحين انتهاء فرق هندسة الكهرباء من أعمال الصيانة.

ودعا رئيس الوحدة المحلية المواطنين في شمال المنيرة ومنطقة النقب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة قطع التيار الكهربائي، خاصة أصحاب المحال والورش والمخابز والمنشآت التي تعتمد على الكهرباء في تشغيل معداتها اليومية.

أعمال صيانة دورية

وأكد أن فصل التيار يأتي ضمن أعمال الصيانة اللازمة للحفاظ على كفاءة الشبكة، وتقليل الأعطال المفاجئة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في الوادي الجديد.

وتعد أعمال الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء من الإجراءات الفنية المهمة، خاصة في المناطق السكنية والريفية، إذ تساعد على رفع كفاءة خطوط التغذية، وضمان انتظام التيار بعد عودته إلى شمال المنيرة ومنطقة النقب.

تنبيه للمواطنين

وناشدت الوحدة المحلية الأهالي فصل الأجهزة الكهربائية الحساسة قبل موعد قطع التيار الكهربائي، وإعادة تشغيلها تدريجيًا بعد عودة الخدمة، حفاظًا على الأجهزة المنزلية من أي تغيرات مفاجئة في التيار.

